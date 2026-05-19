XRSPACE、AIで「旅の選び方」を再定義。2社への導入により、台北国際観光博覧会にてPerxona AIアバターが初登場

XRSPACE CO., LTD

テクノロジーの力でデジタル体験を再定義するXRSPACE CO., LTD（本社：台湾台北市、以下XRSPACE）は、企業向けAIアバターサービス「Perxona（パーソナ）」を、2026年5月22日より開幕する「台北国際観光博覧会（TTE）」にて展開いたします。



本博覧会では、旅行業者2社によるPerxonaの先行導入が決定。各社の展示ブースにおいて、AIアバターが旅行業界のあらゆるシーンを想定した多言語での目的地案内や、個別のニーズに合わせた最適な旅程提案をリアルに実演します。自動応答の域を超えた、没入感のある次世代の接客体験と、予約率向上へと導く実用的なソリューションを初公開いたします。

■ 観光業の未来を塗り替える、AIアバターソリューションがいよいよ公開



AI技術の急速な進化により、旅行業界は今、かつてないデジタル変革（DX）の時を迎えています。旅前のプラン提案から、多言語サポート、リアルタイムな顧客コミュニケーションまで、AIアバターは単なるツールを超え、ユーザー体験を劇的に進化させる「次世代の接客」として大きな期待を寄せられています。



XRSPACEは、5月22日より開催される「台北国際観光博覧会」にて、2社への先行導入事例とともに、Perxona AIアバターが切り拓く観光業の新たな可能性を正式に発表いたします。



会場では、AIアバターがどのようにビジネスの現場で顧客との絆を深め、プラン提案から予約獲得までのプロセスをいかに最適化するか、その全貌を初公開します。実際の導入現場での運用実績に基づいた、具体的かつ実用的なAI活用術を直接ご覧いただける貴重な機会となります。



観光業界のパートナー様、メディア関係者の皆様、そしてAIアバターによるビジネス変革に関心をお持ちの企業の皆様、次世代の観光DXを会場でぜひご体感ください。

■イベント概要【TTE台北国際観光博覧会】

イベント名： TTE台北国際観光博覧会

開催期間： 2026年5月22日（金）～2026年5月25日（月）10:00-18:00

会 場：台北世貿一館（台湾台北市信義區信義路五段5號）

主 催：台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司

内 容：台湾最大規模の観光博として、世界各国の観光動向や最新の旅行トレンドを発信。産業チェーンの統合と市場開拓を促進する国際的なプラットフォーム。

公式サイト：https://www.tte.tw/

■Perxonaについて

Perxonaは、XRSPACEが提供する企業向けAIアバタープラットフォームです。AIによる対話機能と3Dアバターによる表現力を組み合わせることで、企業のデジタル接点を、より自然で、親しみやすく、ブランドらしさのあるコミュニケーション体験へと進化させます。企業サイト、接客、受付、商品案内、営業支援、ブランド体験など、幅広い用途に対応します。

Perxonaお問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/talk-to-sales

Perxona公式サイト：https://www.perxona.ai/jp/home

■XRSPACE について

ヒューマンセントリックAIおよび3Dアバター領域で、革新的なデジタル体験を提供するテクノロジー企業。AIと3Dアバターを活用し、人と企業の新しいつながりを創造するプラットフォームとサービスを構築。

公式サイト：http://www.xrspace.io



