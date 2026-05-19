【双葉電子工業】　Japan Drone 2026に出展します

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社は、2026年6月3日（水）から6月5日（金）まで幕張メッセにて開催される

「Japan Drone 2026」に出展します。

本展示では、産業用ドローン、産業用送信機、産業用サーボを一体的に紹介し、インフラ点検・設備保守などの現場における業務効率化・省人化に貢献するソリューションをご提案します。

■ 現場課題を解決する高信頼ドローン

当社の産業用ドローンは、日本国内での生産・修理対応体制を確立し、主要部品に国産メーカー製品を採用することで、安定供給と高い信頼性を実現しています。

ペイロードは4kg～10kgまで対応し、インフラ点検をはじめとする幅広い産業用途で活用可能です。

■ 天候に左右されない運用で業務停滞リスクを低減

- 風速15m/sの環境下でも安定飛行- IPX3相当の防水性能により雨天運用に対応- -10℃の降雪環境での運用実績

当社ドローンはこれらの特長を有しており、天候や環境による作業中断リスクを低減し、現場の業務効率化や計画の柔軟性向上に寄与します。

■ 柔軟なカスタマイズと導入後サポート

光学カメラや赤外線カメラの搭載、有線給電仕様など、用途に応じたカスタマイズに対応します。加えて、迅速なアフターサポート体制により、導入後も安心して運用いただけます。

■ 展示会で確認いただける価値

会場では、実機展示等を通じて以下のポイントをご確認いただけます。

- 高耐風・耐環境性能による安定運用- 産業用途に適した機体設計・拡張性- 送信機・サーボを含めたトータルソリューション

現場課題をお持ちの企業様にとって、具体的な運用イメージを掴んでいただける機会となります。

■ 展示会概要

展示会名： Japan Drone 2026

会期： 2026年6月3日（水）～6月5日（金）10:00～17:00

会場： 幕張メッセ

小間番号： BL-15

■ ご来場方法

本展示会は事前登録制となります。ご来場を希望される方は、主催者公式サイトよりお申込みください。

Japan Drone 2026(https://ssl.japan-drone.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=listing&gad_source=1&gad_campaignid=23773552995&gbraid=0AAAAACl0P6nhwMpsmKS_-GKQm7quW0OQm&gclid=EAIaIQobChMIjLDpuaG6lAMVeQl7Bx28jDuqEAAYASAAEgJZ5vD_BwE)

- 会社概要

会社名： 双葉電子工業株式会社

所在地： 千葉県茂原市

設立： 1948年

事業内容： 各種電子部品・無線機器・生産器材の設計、開発、製造および販売 (複合モジュール、

産業用ラジオコントロール機器、ホビー用ラジオコントロール機器、ロボティクス製品、

有機ELディスプレイ、プレート製品、金型用器材、成形・生産合理化機器など)

URL： 双葉電子工業株式会社

- お問い合わせ先

【製品に関するお問合せ先】

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング 5F

双葉電子工業株式会社

ロボティクスソリューション事業センター 営業部 営業二課長 工藤 翔太朗

TEL： 03-4316-4815 (代)

FAX： 03-4316-4823

メールアドレス： rc-sales@ml.futaba.co.jp

【本件に関するお問合せ先】

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

経営企画本部 事業戦略部長 仲野 祐輔

TEL： 0475-24-1111 (代)

お問い合わせ： https://www.futaba.co.jp/support/contact/inquiry