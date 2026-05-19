名古屋・栄のランドマークとして次世代へ繋ぐおもてなし。名古屋東急ホテル、日本発のESG認証で「4御衣黄ザクラ」を獲得。

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

名古屋東急ホテル（名古屋市中区栄／総支配人 金子真之）は、2026年4月22日（水）にSDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice（通称、サクラクオリティグリーン）」において、「4御衣黄ザクラ」を取得いたしました。

本認証は、持続可能な社会の実現に向け、環境や地域社会への配慮を継続的に行う宿泊施設を評価するものです。

このたびの「4御衣黄ザクラ」取得は、当ホテルが長年にわたり継続してきた、地域社会との共生や環境負荷低減への取り組み、安全・安心かつ快適な滞在環境づくりなどのサステナビリティ活動が、国際的な評価基準において高く評価された結果と言えます。

主な取り組み

■地域社会との共生への取り組み

・地元食材を積極的に取り入れ、地域ならではの食文化の発信と地域活性化に取り組んでいます。

・周辺エリアの清掃活動などを通じ、地域社会との共生や魅力ある街づくりへの貢献に取り組んでいます。

■環境負荷の軽減への取り組み

・エネルギー使用量の削減や食品ロス対策などを通じて、廃棄物の最小化に取り組んでいます。

・従業員へ環境意識を浸透させるため、光熱費使用量の可視化を行うなど、継続的な啓発活動を実施しています。

■働きやすい職場環境への取り組み

・ダイバーシティ推進を通じ、多様な人材が活躍できる職場づくりに取り組んでいます。

・インターンシップ受け入れや産休・育休制度の充実、社員教育制度、資格取得支援などを通じ、従業員が安心して働き続けられる環境整備を進めています。

■安全・安心への取り組み

・お客様に安全・安心にご利用いただけるよう、衛生管理、防災、防犯、情報セキュリティなど多方面から対策を実施しています。

・障害のある方にも安心してご利用いただけるよう、設備・サービスの両面から環境整備を進めています。

食品衛生に関する社内講習会ユニバーサルルーム

【名古屋東急ホテルのSDGs活動】

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/guide/SDGs/index.html

今後もこれらの取り組みを継続し、環境や地域社会への配慮とともに、お客様に安心して快適にお過ごしいただける滞在環境の提供に努めてまいります。

総支配人コメント

「このたびの認証取得は、日頃より推進してきた取り組みをご評価いただいたものと受け止めております。これを励みに、今後も地域社会や環境への配慮を大切にしながら、お客様に安心して快適にお過ごしいただけるホテルを目指してまいります。」

名古屋東急ホテル 総支配人 金子真之

サクラクオリティグリーンとは

「Sakura Quality An ESG Practice(通称：サクラクオリティグリーン)」は、宿泊施設向けの品質認証「サクラクオリティ」を展開する株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した、日本発のESG認証制度です。本認証の基準は、2022年3月にグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）の承認を受けています。SDGsの17のゴールに基づく172の評価項目で構成されており、チェックシートによる自己評価および調査員による現地審査を経て、宿泊施設の取り組み状況を5段階で評価する仕組みです。

【名古屋東急ホテル】

＜ヨーロピアンエレガンス＞をコンセプトに、瀟洒なインテリアでまとめられたゲストルームは564室。いずれのお部屋も、ゆとりのスペースと落ち着いた色調のインテリアに爽やかな気品を漂わせて、深いくつろぎをご提供いたします。

また、エグゼクティブフロアにご宿泊のお客様だけがご利用いただける特別な空間「エグゼクティブ ビジネスサロン」ではVIPの皆さまに相応しいおもてなしをお約束いたします。

住所：愛知県名古屋市中区栄四丁目6番8号

アクセス：名古屋市営地下鉄 栄駅12番出口より徒歩5分

名古屋東急ホテル公式HP :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/index.html