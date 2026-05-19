超小旋回機の操縦席を保護する新製品「7シェルカバー超小旋回機用」発売開始

株式会社東部レントオール

建設機械器具レンタル事業を展開する株式会社東部レントオール（本社：高知県南国市、代表取締役：門田 徹也)は、超小旋回機の操縦席や計器を守るためのカバー、「7シェルカバー(ナナシェルカバー)超小旋回機用」を2026年5月19日に発売したことをお知らせします。

【新製品発売の背景】

東部レントオールは、日光や雨などによって劣化しやすい建設機械の操縦席周りを保護する専用カバーとして、わずか7秒足らずで簡単に着脱できる「7シェルカバー」を販売しています。本製品の技術として開発された「重機用保護カバー及びその使用方法」は、2026年1月20日に特許を取得しました。

従来の標準機向け7シェルカバーでも超小旋回機への装着は可能でしたが、カバー前方が垂れ下がるなど、美観やスムーズな着脱に課題がありました。建機メーカーやお客様からの「ミニバックホーの超小旋回機に対応した製品を開発してほしい」というご要望に応えるため、このたび「7シェルカバー超小旋回機用」を製品化いたしました。

(左:標準機用7シェルカバー 右:【新製品】超小旋回機用7シェルカバー)

【7シェルカバー超小旋回機用の特徴】

・本製品は、超小旋回機特有の⽚側支持キャノピー形状や、幅の狭い操縦席スペースにもフィットするように設計しているため、超小旋回機への装着時の張りを均一に保ちやすく、装着作業のしやすさを向上させています。

・対象機種は主にミニバックホーの超小旋回機であり、メーカーを問わず、⽚側支持キャノピー構造の機体や左右⾮対称構造の機体にも適しています。

・標準機向けと同様に7秒着脱というスピードや、水がたまらない形状・機能を実現しています。雨や霜などによってズボンが濡れる不快さもなくなり、UVなどによる経年劣化も軽減できます。

【カラー】

標準機向けと同様の20⾊展開を予定していますが、現時点はイエローとブラックの2色を提供しています。その他のカラーについては順次在庫を追加していく予定です。

【価格】\38,500 (税込)/枚

※別途送料がかかります。地域によって異なりますので、詳しくはオンラインストアをご確認ください。

【オプション】オリジナルロゴ印刷を1枚から対応可能に

「1枚からでもネームやロゴのプリントに対応して欲しい」といったお声に応えて、本新製品より、受注生産にてオリジナルロゴ印刷が1枚から対応可能となりました。ネームやロゴのプリントは、7シェルカバーの正面、右側面、左側面のいずれかからプリント箇所を選択可能です。

納期は、注文数が3枚以下の場合は最短約10日、4枚以上の場合は最短約1か月となります。なお、受注状況や製造工場の状況により納期は変動します。

オリジナルロゴ印刷追加価格

・1～9枚：\11,000(税込)／枚

・10～21枚：\7,700(税込)／枚

・22枚以上：\5,500(税込)／枚

７シェルカバー公式ページ :https://shop.toburentall.co.jp/lp/7shellcover/

東部レントオールは、今後もお客様のニーズにあった価値のある商品やサービスを開発・提供し、関わる全ての方々の幸福を目指して成長し続けてまいります。

＜株式会社東部レントオールについて>

株式会社東部レントオールは、みなさまの心豊かな生活の向上と文化文明の発展に貢献できることを目指し、建設機器や救命機器のレンタルサービスを提供しています。

会社名：株式会社東部レントオール（TOBU RENTALL）

代表者：代表取締役 門田徹也

所在地：〒783-0048高知県南国市岡豊町小篭157-1

連絡先：TEL：088-863-7333

設立：1992年3月

事業：建設機械器具のレンタル、救命機器のレンタル

URL：https://toburentall.co.jp