株式会社トキハナ、設立10周年記念イベント「トキハナ 10th Anniversary Event」開催レポート

株式会社トキハナ

LINEでできる式場探し『トキハナ（https://tokihana.net/(https://tokihana.net/)）』を運営する株式会社トキハナ(本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤 正樹、以下 「トキハナ」)は、設立10周年を記念した業界向けイベント「トキハナ 10th Anniversary Event」を、2026年5月12日（火）にホテル椿山荘東京にて開催しました。

株式会社トキハナは2016年5月の創業以来、今年で10周年を迎えました。

この10年、ブライダル業界は決して穏やかな道のりばかりではありませんでした。コロナ禍を経た結婚式ニーズの変容、価値観の多様化、情報収集行動の変化など、結婚式を取り巻く環境は大きく変わり続けてきました。

そのような“荒波”ともいえる時代の中で、トキハナが歩みを止めず進んでこられたのは、日々新郎新婦と真摯に向き合う結婚式場の皆様をはじめ、ブライダル業界に関わる多くの皆様が、共に歩み、支えてくださったからこそです。

本イベントは、単なる周年のお祝いではなく、この10年への感謝を直接お伝えするとともに、未来に向けたヒントや新たなつながりが生まれる場にしたいという想いから、業界の皆様と共に「ブライダル業界のこれまでの10年」と「これからの10年」を考える場として開催しました。

「トキハナ 10th Anniversary Event」開催レポート

今回の会場となったのは、ホテル椿山荘東京。

トキハナが日頃より多くの新郎新婦をご紹介させていただいている会場であり、10周年という節目を迎えるイベントの開催場所として利用させていただきました。

当日は、トキハナと共に歩み、支えてくださった結婚式場・パートナー企業・業界関係者の皆様など、120名以上の方々にご来場いただきました。

第1部は「トキハナと業界の10年」と題し、業界を牽引するゲストの方々を迎えたトークセッションを実施。この10年で業界がどのように変化してきたのか、コロナ禍以降のカップルやブライダルワーカーの価値観にどのような変化が生まれているのか、そしてこれからの結婚式場や業界の未来に何が求められるのかについて、トキハナへの期待も交えながら、各登壇者の視点でお話しいただきました。

Part1では、「この10年の業界の変化とこれから」をテーマに、株式会社スターフロンツ 代表取締役社長 加藤厚史氏、バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野淳氏、ウェディングジャーナル 編集長 北折賢史氏に登壇いただきました。

ブライダル業界を取り巻く環境が大きく変化したこの10年を振り返り、コロナによる急激な変化は、本来緩やかに進むはずだった市場環境や価値観の変化が前倒しで表面化したものでもある、という視点が語られました。

また、AIの進化が多くの業界に変化をもたらす中で、ブライダル業界はテクノロジーによって一気に置き換わるのではなく、人が介在する価値がより問われる領域でもある。だからこそ、業界全体で変化を正しく捉え、次の一手を考えていくことが重要だという意見も交わされました。



Part2では、「コロナ以降のカップル・ブライダルワーカーのトレンド」をテーマに、ERISAEKIWedding フリーウエディングプランナー 佐伯エリ氏、株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス グループ経営戦略本部 グループ事業推進部長 森木岳明氏、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 専務理事 鈴木直樹氏に登壇いただきました。

コロナ以降のカップルの変化として「多様化」と「本質化」がキーワードに。

近年は、自分たちらしい形で誓いたいという価値観が広がり、その一例として人前式を選ぶカップルが増えている一方で、「人前式でさえ型にはまっているのではないか」「そもそも儀式を行うことに意味があるのか」と考える方も出てきており、結婚式に求める価値はより一層多様化しています。こうした価値観の変化を丁寧に捉え、一組ごとの想いや希望に向き合っていくことが、これからのブライダル業界に求められる視点として共有されました。

また、ワーカー側もやりがいを感じながらも待遇面や働き方に課題を感じる声があり、長く活躍できるキャリアの選択肢を用意していくことの重要性についても意見が交わされ、カップルと働く人、双方の価値観の変化からこれからのブライダル業界のあり方を考えるセッションとなりました。



Part3では、「結婚式場の未来」をテーマに、株式会社サムシングフォー 代表取締役 岸本裕子氏、株式会社CRAZY 取締役COO 吉田勇佑氏、株式会社トキハナ 代表取締役 安藤正樹が登壇しました。

これからの結婚式場に求められる価値について、一般的な結婚式の枠にとらわれない各社の取り組みを紹介。株式会社サムシングフォーからは、結婚するふたりにも“ふたりの理念”をつくる取り組みを通じて、幸せであり続けるために必要な価値観や未来への想いを紐解き、言語化することの大切さが共有され、株式会社CRAZYからは、今年4月に誕生した結婚式場「CRAZY GRANDE MAISON」の事例として、全席特等席のカウンター席や料理とのペアリングによる没入型体験、ふたりのライフストーリーを結びに上映する演出など、料理体験と人生の本質を融合させた新しい式場のあり方が取り上げられました。

こうした取り組みを進めるうえでは、トップ自らがその価値にコミットし続けることの重要性にも触れられるとともに、高い基準に挑戦し続けることで、社員の目線や判断力も磨かれ、事業だけでなく組織全体の成長にもつながるという視点も示されました。

結婚式場の未来を考えるうえで、ふたりの人生にどう向き合うか。そして、その価値を届ける組織をどう育てていくか。これからの式場のあり方を多角的に考えるセッションとなりました。

第2部では、これまでトキハナを支えてくださった皆様への深い感謝を込めて、業界の垣根を超えた交流会を実施。

会場内には、日頃カップルと向き合っているトキハナカウンセラーとの交流スペースに加え、社内で日々行っている、AIやSNSをテーマにした「ブレスト」を体験できるブースを設置しました。

お忙しい中足を運んでくださった皆様にとって、少しでも実りある機会となるよう、普段はなかなか接点のない方々同士がつながり、新たな出会いや対話が生まれる時間になりました。



また、今回のイベントは、トキハナメンバーにとっても大きな節目を実感する機会となりました。

普段はフルリモートの環境下で、社外の皆様と直接お会いする機会は限られていますが、日々のサービスの先には結婚式場やパートナー企業をはじめ、トキハナを信じ、支えてくださる多くの方々がいることを実感できた時間でした。

当日は、全国からトキハナメンバーと、日々サービスを支えるサポーターズも集結。

多くの皆様に支えられて迎えた10周年。感謝とともに、これからの10年に向けて新たな一歩を踏み出す一日になりました。

この10年で、結婚式のあり方やカップルの価値観は大きく変化しましたが、結婚式がふたりや家族、周りの人々にとってかけがえのない時間であることは、これからも変わらないと考えています。これからの10年も、業界の皆様とともに、結婚式の価値をより多くのカップルに届けられる存在でありたいと考えています。

今後もトキハナは、結婚するふたりと結婚式場のより良い出会いをつくり、ブライダル業界の発展に貢献していきます。

株式会社トキハナ

「ネットとリアルで新しい価値を」を理念とし、「これまでの常識を解き放ち、誰もが自分らしい選択をできる世界に」をビジョンに掲げ「人とテクノロジーの力で、結婚するふたりの人生を支えるインフラになる」をミッションに、LINEでできる式場探し「トキハナ」を提供。累計GMV250億円、参画式場数750、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」選出。

商号 ： 株式会社トキハナ

代表者 ： 代表取締役社長 安藤 正樹

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル 5階

設立 ： 2016年5月

資本金 ： 6,039万円

電話番号 ：03-6555-2646

ＵＲＬ ： https://tokihana.net/

事業内容 ：

トキハナ https://tokihana.net/

トキハナキャリア https://career.tokihana.co.jp/

リクシィブライダルコンサルティング https://consulting.tokihana.co.jp/