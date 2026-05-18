株式会社GOAT

株式会社GOATは、「「値下げは沼」--食品EC安売り依存から脱出する客単価向上の4構造を実証データとともに完全無料公開」を無料公開しました。経済産業省が2025年8月26日に発表した「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」（2024年データ）をもとに、2026年下半期の食品ECで生き残る価格設計の思想と4つの実践構造をコラム形式で体系化したレポートです。

「値下げは沼」--食品EC安売り依存から脱出する客単価向上の4構造を実証データとともに完全無料公開

■ 値下げは即効性がある。そして取り返しがつかない

経済産業省が2025年8月に公表したデータによると、食品・飲料・酒類のEC市場規模は2024年に3兆1,163億円に達し、EC化率は4.52%。物販全体平均の9.78%の半分以下で、まだ「これから伸びる市場」です。

しかし参入者の増加で価格競争が激化しつつある。値下げには即効性があります--クーポンを配れば翌日に注文が増え、セールを打てばアクセスが跳ね上がる。

しかしその裏で粗利率は30%・20%と下がっていく。さらに深刻なのは「一度下げた価格を元に戻せない」という構造です。2026年現在、楽天食品カテゴリでは値下げスパイラルに巻き込まれた店舗が「売上は出ているのに利益が残らない」状態に陥るケースが増えています。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 第1章 値下げが「沼」である理由

粗利率が30%→20%と下がるウォーターフォール構造。楽天手数料10～15%を引いた後に何も残らない計算の実態

📊 第2章 価値ベース価格設計

原価積み上げ思考を捨て「顧客が何にお金を払っているか」から逆算する価格設計法。競合高評価レビューから価格根拠を発見する手順

📊 第3章 客単価を上げる3つの設計

１.松竹梅（ゴルディロックス効果）２.まとめ買い割引×送料無料ライン連動で客単価1.3～1.8倍３.食品ならではの文脈クロスセル設計

📊 第4章 高くても選ばれる商品の共通点

産地・生産者・限定性×ストーリーで価格競争から外れる設計。「この価格の理由を語れる商品」が2026年食品ECの生存戦略

代表コメント

「GOATが支援してきた食品ECで、安売り依存から抜け出した事業者に共通しているのは「価格の根拠を語れるようになった」ことです。「なぜこの価格なのか」をLPの中で1ブロック追加しただけで、定価での転換率が改善したケースを複数見てきました。値下げをやめることは怖い。でも値下げを続けることの方が、長期的にははるかに怖い。まずこのコラムで「安売りしない価格設計の思想」を手に入れてください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ このコラムを今すぐ読むべき食品EC事業者

クーポン・セールをやめると翌月すぐ売上が落ちる--値下げなしに売れる自信がない

粗利率を計算すると「思ったより手元に残っていない」ことに気づいている

高くても売れる商品・ブランドを作りたいが「どこから手をつけるか」わからない

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