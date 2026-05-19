パーム油市場成長予測 2034 | 3.30%のCAGRで807億米ドルの評価額に達する見込みです
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日本パーム油市場レポート 2026-2034
日本のパーム油市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のパーム油市場：用途別・地域別の規模、シェア、動向、予測 ― 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のパーム油市場は2025年には592億米ドルに達し、2034年には807億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.30%となる見込みである。
日本のパーム油市場は、重要な局面を迎えている。需要構造を再構築する二つの構造的要因が同時に作用している。一つは、日本の食品加工、パーソナルケア、オレオケミカル産業における持続的かつ広範な消費であり、これらの産業はコスト効率が高く、機能的に汎用性の高い原料としてパーム油に依存している。もう一つは、持続可能性に関する枠組みやESG（環境・社会・ガバナンス）を重視した企業調達方針からの圧力の高まりであり、これらが日本のバイヤーによるパーム油サプライチェーンの調達方法や認証方法を変えつつある。
これは漸進的な変化ではありません。市場は根本的な調達変革の過程にあります。商品主導型で価格重視の調達から、衛星監視、AIを活用した農業分析、国際的に認められた持続可能性基準に支えられた、認証済みでトレーサビリティが確保された、森林破壊のないサプライチェーンへと移行しており、その結果、日本の製造業者にとってサプライチェーンの透明性、規制遵守、ブランド信頼性の面で目に見える改善がもたらされています。
投資前に市場の可能性を評価しましょう - レポートサンプルを入手してください：https://www.imarcgroup.com/report/ja/palm-oil-processing-plant/requestsample
主要な市場推進要因
日本の食品加工業界からの持続的な需要
日本の高度に発達した食品製造業は、パーム油の主要な需要源です。パーム油は、高い耐熱性、長い保存期間、常温での半固形状態、代替油脂に対するコスト競争力といった機能特性を備えているため、焼き菓子、インスタントラーメン、冷凍食品、菓子、マーガリンなどの製造に欠かせない原料となっています。日本の包装食品業界は、利便性と健康志向の高い消費者のニーズに応えるべく製品ラインナップを拡大し続けており、代替油脂では同等のコストで物理的特性や感覚特性を再現できない製品においては、パーム油が中心的な役割を果たしています。特に、すぐに食べられる食品や加工食品の分野では、パーム油の持つ独自の機能特性が大きな強みとなっています。
オレオケミカルおよびパーソナルケア用途
食品以外にも、日本の先進的なパーソナルケア製品やオレオケミカル製造業は、パーム油由来原料の重要な消費分野です。粗パーム油やパーム核油から得られる界面活性剤、エモリエント剤、脂肪酸は、スキンケア、ヘアケア、石鹸、洗剤の製造において不可欠な原料となっています。日本の高級化粧品業界は、パーム油由来原料への依存度を高める一方で、認証を受けた持続可能なサプライチェーンからの調達を求める圧力にも直面しています。こうした二重の圧力により、調達チームはRSPO認証サプライヤーへと移行し、日本の輸入、加工、流通のエコシステム全体でサプライチェーンの再構築が進んでいます。
日本パーム油市場レポート 2026-2034
日本のパーム油市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のパーム油市場：用途別・地域別の規模、シェア、動向、予測 ― 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のパーム油市場は2025年には592億米ドルに達し、2034年には807億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.30%となる見込みである。
日本のパーム油市場は、重要な局面を迎えている。需要構造を再構築する二つの構造的要因が同時に作用している。一つは、日本の食品加工、パーソナルケア、オレオケミカル産業における持続的かつ広範な消費であり、これらの産業はコスト効率が高く、機能的に汎用性の高い原料としてパーム油に依存している。もう一つは、持続可能性に関する枠組みやESG（環境・社会・ガバナンス）を重視した企業調達方針からの圧力の高まりであり、これらが日本のバイヤーによるパーム油サプライチェーンの調達方法や認証方法を変えつつある。
これは漸進的な変化ではありません。市場は根本的な調達変革の過程にあります。商品主導型で価格重視の調達から、衛星監視、AIを活用した農業分析、国際的に認められた持続可能性基準に支えられた、認証済みでトレーサビリティが確保された、森林破壊のないサプライチェーンへと移行しており、その結果、日本の製造業者にとってサプライチェーンの透明性、規制遵守、ブランド信頼性の面で目に見える改善がもたらされています。
投資前に市場の可能性を評価しましょう - レポートサンプルを入手してください：https://www.imarcgroup.com/report/ja/palm-oil-processing-plant/requestsample
主要な市場推進要因
日本の食品加工業界からの持続的な需要
日本の高度に発達した食品製造業は、パーム油の主要な需要源です。パーム油は、高い耐熱性、長い保存期間、常温での半固形状態、代替油脂に対するコスト競争力といった機能特性を備えているため、焼き菓子、インスタントラーメン、冷凍食品、菓子、マーガリンなどの製造に欠かせない原料となっています。日本の包装食品業界は、利便性と健康志向の高い消費者のニーズに応えるべく製品ラインナップを拡大し続けており、代替油脂では同等のコストで物理的特性や感覚特性を再現できない製品においては、パーム油が中心的な役割を果たしています。特に、すぐに食べられる食品や加工食品の分野では、パーム油の持つ独自の機能特性が大きな強みとなっています。
オレオケミカルおよびパーソナルケア用途
食品以外にも、日本の先進的なパーソナルケア製品やオレオケミカル製造業は、パーム油由来原料の重要な消費分野です。粗パーム油やパーム核油から得られる界面活性剤、エモリエント剤、脂肪酸は、スキンケア、ヘアケア、石鹸、洗剤の製造において不可欠な原料となっています。日本の高級化粧品業界は、パーム油由来原料への依存度を高める一方で、認証を受けた持続可能なサプライチェーンからの調達を求める圧力にも直面しています。こうした二重の圧力により、調達チームはRSPO認証サプライヤーへと移行し、日本の輸入、加工、流通のエコシステム全体でサプライチェーンの再構築が進んでいます。