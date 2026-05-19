カクタス・コミュニケーションズ、京都大学医学部附属病院と「Paperpal」の共同研究を開始

カクタス・コミュニケーションズ株式会社

研究者総合支援サービスのエディテージを展開するカクタス・コミュニケーションズ株式会社（以下「カクタス」）は、京都大学医学部附属病院と、AI英語論文執筆支援ツール「Paperpal（ペーパーパル）(https://paperpal.com/ja)」の導入効果を評価する共同研究を2026年3月より開始したことをお知らせします。

本共同研究では、 AI英語論文執筆支援ツールの利用が、研究者の論文執筆の効率化や研究成果の発信にどのような影響を与えるかを、論文数や被引用Top10％論文割合などの指標を用いて検証します。



近年、日本の研究力をめぐっては、論文生産性や国際的な研究インパクトの相対的な低下が課題として指摘されており、医学分野においても研究成果の国際発信力向上が重要なテーマとなっています。研究者の多忙化により研究時間の確保が難しくなるなか、英語論文執筆は、特に非英語母語話者である日本の研究者にとって大きな負担の一つです。今回の共同研究は、こうした課題に対し、AIを活用した論文執筆支援が研究活動の生産性向上にどの程度寄与し得るかを、実データに基づいて明らかにすることを目的としています。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 リサーチソリューションズ事業 Chief Growth Officer (CGO) 湯浅 誠 コメント：

私たちはこれまで、研究者が言語的・時間的な制約を乗り越え、より円滑に研究成果を発信できるよう、AIと専門家サービスの両面から支援を行ってきました。今回の共同研究は、AI論文執筆支援ツールの有用性を定量的に評価し、研究現場におけるAIツール導入・活用のあり方を考えるうえで、重要な一歩になると考えています。

代表取締役 湯浅 誠今後の展望

今後、カクタスは京都大学医学部附属病院との連携を通じて、研究者の論文執筆負担の軽減、研究成果発信の加速、そしてAIツール活用による研究活動の生産性向上に関する知見の創出を目指してまいります。研究成果は、研究終了後に学会および学術論文等を通じて公表される予定です。

Paperpalについて（https://paperpal.com/ja）

AI英語論文執筆支援ツールPaperpalは、科学コミュニケーションとテクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズ (https://cactusglobal.com/jp/)が提供するサービスブランドです。Paperpalに使われるAI技術は、出版された論文の学習に加え、20年以上に渡って英文校正ブランドであるエディテージの熟練の学術校正者が蓄積してきた校正ノウハウを学習させることにより作られています。Paperpalを利用することで、プロ校正者の英文チェックに極めて近い、正確で文脈に合った英語表現の提案や、AIによる単語削減、書き換えなどのサポートをリアルタイムで得ることができます。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社について（https://cactusglobal.com/jp/）

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。研究への資金調達、論文の出版、科学コミュニケーション、発見がより良くなるようなAI製品とソリューションを専門としています。同社の主力ブランドであるエディテージは、専門家によるエキスパートサービスと、Mind the Graph、Paperpal、R Discoveryなどの最先端のAI製品を含む、包括的な研究者向けソリューションを提供しています。また、カクタスはCactus Life Sciencesブランドの下で医療コミュニケーションもてがけています。現在は東京、プリンストン、ロンドン、オーフス、シンガポール、北京、上海、ソウル、ムンバイにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業です。また、職場におけるベストプラクティスのパイオニアとしてここ数年常に「働きがいのある会社」にランクされています。

- カクタス・コミュニケーションズ: https://cactusglobal.com/jp- エディテージ: https://www.editage.jp- Paperpal: https://paperpal.com/ja- Mind the Graph: https://mindthegraph.com/science-figures/jp- R Discovery: https://www.editage.jp/r-discovery- CACTUS Labs: https://www.cactuslabs.io