東急社宅マネジメントが対話型音声AI SaaS「アイブリー」を導入し、電話応対時間を月間800時間超削減

株式会社IVRy

対話型音声AI SaaS「アイブリー」を運営する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、東急社宅マネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐瀬 篤史、以下東急社宅マネジメント）にアイブリーを全14回線で本格導入し、本日導入に関するインタビュー記事を公開したことをお知らせいたします。

導入事例記事：https://ivry.jp/case/tokyu-housing/

本導入により、年間10万件を超える多岐にわたる電話問い合わせの一次受付をAIに変更し、90%以上の自動化を実現しました。これにより、担当者が電話応答に拘束される時間を月間800時間超（※）削減しています。

※繁忙期の実績

導入背景と課題

東急社宅マネジメントは、約6万9,000戸（2026年3月末時点）の社宅管理を手がけ、企業の社宅運用に関する幅広い業務をワンストップで提供しています。同社には、契約内容や各種手続きに関する電話が年間10万件以上寄せられており、繁忙期には受電数が大幅に増加するため、繁忙期に60名規模の派遣スタッフを動員する『人海戦術』が常態化し、担当者は電話応答によって本来の業務が何度も中断されていました。生産性の低下を招いていたほか、受電件数や対応状況の可視化ができていなかったことも課題でした。

「電話での対応が当たり前」という既成概念を打破し、単なる「電話代行」ではなく、業務効率化・人的資本の最大化・顧客体験向上のすべてを同時に実現する根本的な業務改革が求められていました。

アイブリー導入効果

全14回線へアイブリーを導入。現場スタッフ自らが応答フローを柔軟にカスタマイズできる体制を整え、「受電工数の削減」と「顧客接点の可視化」の両面で成果が出ています。

- 受電業務の構造改革と人的リソースの再配分全14回線にAI受付を一括導入し、お問い合わせ内容に応じた自動分類・適切な部署への即時連携を実現。一次受付の90%超の自動化を実現し、担当者が受電に拘束される時間を月間800時間超削減。付加価値の高い業務へリソースを集中できる体制を構築しています。- 電話対応のブラックボックス解消とデータドリブンな改善サイクルの確立これまで「感覚値」に依存していた受電件数・問い合わせカテゴリ・対応状況をデータとして可視化。頻出する定型質問を音声ガイダンスへ誘導し、取次件数の削減と対応品質の標準化を推進しています。- 属人化の解消によるチーム運営の安定AIによる一次対応と案件振り分けにより、特定スタッフへの業務集中を解消。複数クライアント専任チーム体制における業務量の均等化を実現し、担当者の精神的負荷が軽減されました。

今後の展望

東急社宅マネジメントでは、次のステップとして、年間約10万件にのぼる対話データの活用を視野に入れています。これまで「ブラックボックス」となりがちだった顧客との対話データについて、分析や構造化を進めることで、サービスの改善や業務プロセスの見直しにつなげていくことを目指しています。こうした取り組みを通じて、よりデータを活用した顧客満足度向上につなげていきたいと考えています。

また、AI技術の進化を踏まえ、自動応答の精度向上についても継続的に取り組んでいく方針です。対話データを着実に蓄積・活用することで、応答精度の向上を図りながら、担当者が個別対応に注力できる余地を広げ、結果として業務負荷の軽減や生産性の向上につなげていくことを目指しています。

東急社宅マネジメント株式会社 事業統括部 後藤様 コメント

アイブリー導入の決め手は、限られた期間でスムーズに導入できるスピード感と、現場主導で即座に設定変更が可能な運用の柔軟さでした。当初は一部回線での検討でしたが、サービス品質を一定に保ちながら効率化を実現するため、全回線での導入を決断しました。現在は受電工数の削減だけでなく、年間10万件にのぼる対話データ、お客様の生の声がデータとして可視化されることに大きな価値を感じています。この対話データを分析・活用することで、潜在的なニーズを先回りして解消し、サービス改善や業務プロセスの抜本的な見直しに繋げていく。そんなデータドリブンな顧客体験の提供を目指し、さらなる挑戦を続けてまいります。

株式会社IVRy 代表取締役 奥西 亮賀 コメント

年間10万件という膨大な受電を抱える、東急社宅マネジメント株式会社様にアイブリーを導入いただけたことを大変嬉しく思います。私たちが向き合っているのは、単なる「電話の自動化」や「コスト削減」ではありません。これまで、電話というチャネルは、対話情報などのブラックボックス化が避けられず、現場の担当者の皆様にとって負荷となるケースもありました。今回の取り組みによって、一次対応の9割をAIが担い、月間800時間という圧倒的な余白を創出できたことは、人的資本を最大化するための本質的な一歩だと確信しています。今後もアイブリーが定型業務やデータ分析を担うことで、持続可能なコミュニケーション基盤の構築が実現できるよう、サポートしてまいります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/dk86pcleem/

対話型音声AI SaaS「アイブリー」：https://ivry.jp/enterprise/top/

24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上（※）・累計60,000件以上のアカウントを発行し、累計発着電数9,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2026年4月末時点

会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/