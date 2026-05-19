洗い終わった洗濯物を、その場ですぐ干せる「洗濯機上物干し」を新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、洗濯機の上にある空間を有効活用して洗濯物を干せる「洗濯機上物干し」を、2026年6月8日よりインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次発売（※1）します。

近年、共働き世帯や単身世帯が増加する中、防犯・プライバシー意識が高まり、さらに集中豪雨や花粉、黄砂を避けるため、洗濯物の室内干しへのニーズが高まっています。また、都市部を中心とした住宅の狭小化の影響で、限られた空間を効率良く活用できる、スぺパ（スペースパフォーマンス）の高い商品への注目が高まっています。

今回発売する「洗濯機上物干し」は、洗濯機の上にある空間を活用し、洗い終わった洗濯物をその場で干すことができる室内用物干しです。洗濯物に合わせて竿受けの位置を前後、上下に変えられ、最大約3kg（大人一人あたり2日分）（※2）の洗濯物を干せます。時間帯や天候に左右されずにいつでも手軽に洗濯物を干すことができ、リビングなどに物干しを置く必要がないため、住居空間を広く保ちます。

工具不要で簡単に取り付けられる突っ張り式を採用し、洗濯機を設置した後でも簡単に取り付けられます。また、支柱ポールに設置できるトレーが2つ付属しており、洗剤や柔軟剤を収納できます。使用しないときは竿受けをたたんでコンパクトに収納できます。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

洗濯物に合わせて、竿受けを前後、上下に移動が可能です。洗剤や柔軟剤を入れられるトレーが2つ付属しています。突っ張り式の支柱ポールを固定し、簡単に設置できます。使わないときは竿受けをたたんでコンパクトに収納できます。

■商品仕様(※3)

※1：2026年5月19日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：当社調べ（シャツ、ズボン、肌着、下着、靴下、パジャマ上下 各2セットを目安）

※3：商品の仕様は予告なく変更することがあります。