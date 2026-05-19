A BATHING APE(R) SPRING/SUMMER 2026

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎（BAPE(R)︎）は、この文化的現象を独自の視点で捉え直した新テーマ「Football Mania」を展開いたします。本コレクションは、ゲームが持つ集合的なエネルギーや純粋な情熱、そして独自のビジュアル言語を現代のストリートへと投影しています。

舞台は都市のストリート。そこではあらゆる動きが表現となり、街そのものが自由なピッチへと変貌します。ダイナミックなシーンの中で、タレントたちは日常の風景をスポーツのリズムと激しさで塗り替え、予測不能なフットボールの瞬間を創り出します。そのヴィジュアルは、アーバンライフの鼓動とスポーツのエネルギーが衝突する瞬間の躍動感と臨場感を鮮明に描き出しています。

本コレクションのグラフィックにおける重要なキーワードは、当時のファンコミュニティから生まれた「ブートレグ（ブート）カルチャー」です。表現力豊かな手描きスタイルのプリントは、個人の創造性がスポーツ文化のビジュアルを定義していた時代の反骨精神と独創性を象徴しています。鮮やかなグリーンとイエローを基調とした大胆なカラーパレットが、この方向性をさらに強調し、コレクション全体に強烈なエネルギーを吹き込んでいます。

また、ピッチ上の躍動だけでなく、オフピッチの情熱にも焦点を当てています。スポーツにインスパイアされた各アイテムは、ストリートウェアの文脈でエフォートレスにスタイリングされ、BAPE(R)︎が誇る「競技のエッセンスを日常着へと昇華させる」高い親和性を証明しています。ブランドのシグネチャーであるデザインコードは、意外性のある配色と大胆なグラフィックによって再解釈され、スポーツとスタイルの絶妙なバランスを実現しました。

さらに、人々が集うことで生まれる「熱狂（マニア）」の精神は、共通の情熱を通じて形成されるグローバルなフットボールカルチャーの結束力を象徴しています。個々の存在がコミュニティとして共鳴する瞬間、BAPE(R)︎のヴィジョンは最も鮮やかな文化的ステートメントへと昇華されます。

「Football Mania」を通じて、BAPE(R)︎はスポーツを、動きと個性が交差する一つの文化的勢力として描き出しました。これは、力強いストリートウェアの視点から再定義された、エネルギーの祭典です。

A BATHING APE(R) 2026年春夏コレクション「Football Mania」5月新作は、BAPE STORE(R) 各店および BAPE.COM にて順次発売中。

MENS

APE FLAME MONOGRAM JACQUARD MULTI LOGO PADDED JACKETCOLOR: BLACK, GREEN\52,800- (税込)APE FLAME MONOGRAM JACQUARD LOGO RELAXED FIT FOOTBALL JERSEYCOLOR: BLACK, GREEN\26,400- (税込)HEAVY WASH HAND DRAW FOOTBALL MULTI LOGO RELAXED FIT TEECOLOR: WHITE, BLACK\23,100- (税込)APE FLAME MONOGRAM JACQUARD RELAXED FIT FOOTBALL SHORTSCOLOR: BLACK, GREEN\31,900- (税込)HEAVY WASH HAND DRAW FOOTBALL LOGO RELAXED FIT SWEAT SHORTSCOLOR: WHITE, BLACK\29,700- (税込)

LADIES'

DIP DYE SHARK FULL ZIP HOODIECOLOR: ORANGE, SAX\45,100- (税込)DIP DYE MULTI LOGO MINI TEECOLOR: ORANGE, SAX\16,500- (税込)DIP DYE MULTI LOGO SHORTSCOLOR: ORANGE, SAX\29,700- (税込)

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.