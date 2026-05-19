プテロン・コンサルティング、事業拡大と組織基盤の強化に伴い本社を移転

株式会社プテロン・コンサルティング

IT・業務・戦略コンサルティングを展開する株式会社プテロン・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田 啓之、以下「当社」）は、事業拡大と組織基盤の強化に伴い、2026年4月に本社を東京都港区虎ノ門の「神谷町トラストタワー」へ移転いたしましたことをお知らせいたします。

■移転の背景

当社は2023年2月の設立以来、IT戦略立案から業務改革、システム導入・実行支援まで一気通貫で支援するコンサルティングファームとして成長を続けてまいりました。

また、組織づくりにおいても「スケールとカルチャーを両立する新しいコンサルティングファームを創り出す」という想いのもと、「ファミリー感」「大人の青春」をキーワードとしたInner Missionを掲げ、カルチャー醸成にも注力しています。

このたび、第二創業期における事業および組織の拡大に伴い、より柔軟で創造的なコミュニケーションを促進する環境を整備するため、本社を千代田区麹町から港区虎ノ門へ移転いたしました。本移転を通じて、部門横断でのコミュニケーションやナレッジ共有をさらに活性化し、クライアントへの提供価値向上を目指してまいります。

■ 新オフィスの概要

新オフィスは、東京メトロ日比谷線「神谷町駅」直結、複数の主要駅からのアクセスも良好な「神谷町トラストタワー」23階に位置します。

所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

■代表取締役社長 山田 啓之 コメント

今回の移転は、第二創業期を迎えた当社にとって、今後の事業拡大と組織基盤の強化に向けた重要な節目だと捉えています。

当社では、事業のスケールだけでなく、カルチャーや組織の一体感を両立させることを重視してまいりました。新オフィスを通じて、社員一人ひとりが力を発揮できる環境を整え、部門横断でのコミュニケーションやナレッジ共有をさらに活性化することで、クライアントへの提供価値向上につなげてまいります。

■ 採用情報

プテロン・コンサルティングでは、事業拡大に伴い採用を強化しております。

詳細は下記採用ページをご覧ください。

https://pteron.co.jp/career/

▼ITコンサルタント募集はこちら

https://bit.ly/4uUwUE6

2025年の組織風土改革プロジェクトの一環として、Value（行動指針）とPromise（組織としての約束）を策定しました。約1年間に渡り、社内でワークショップや議論を重ね、私たちが大切にする行動指針と約束を定義しています。発表会の様子をぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OUu_pSiHYF8 ]

■ プテロン・コンサルティングとは

プテロン・コンサルティングは、IT・業務・戦略コンサルティングを展開するコンサルティングファームです。ビジネスとITを融合する触媒となり、企業に本質的な変革と成長をもたらすことを目指しています。

古代ギリシャ語で「翼」を意味する社名「Pteron（プテロン）」には、クライアントと信頼関係を築き、ともに高みを目指していきたいという想いが込められています。私たちは、戦略を描くだけではなく、現場に深く入り込み、クライアントとともに課題解決に向き合うことを大切にしています。当社が保有する知識・スキル・マインドを惜しみなくクライアントへ共有し、期待を超える価値を提供するために、私たち自身も成長し続けてまいります。

▼ 会社概要

会社名：株式会社プテロン・コンサルティング / Pteron Consulting, Inc.

本社所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

代表取締役社長：山田 啓之

設立：2023年2月13日

資本金：2億円（資本準備金含む）

事業内容：ITコンサルティング、業務コンサルティング、戦略コンサルティング

会社HP：https://pteron.co.jp/

お問い合わせ窓口：info@pteron.co.jp