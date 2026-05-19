【’47（フォーティーセブン）】トーナルで表現したMLB球団ロゴの「CLEAN UP」8モデルを5月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、MLB球団ロゴをトーナルで表現した「CLEAN UP」全8モデルを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)および’47長野・沖縄・福岡(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて5月より発売いたします。

本コレクションは、ニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースの2球団をフィーチャーし、それぞれ4カラーずつ展開するラインアップです。ボディと同系色のミニロゴをフロントに配したトーナルデザインにより、主張を抑えたアクセントで洗練されたファッションアイテムに仕上がっています。

カラーはナチュラル、グレー、マコ、ホワイトの4色をベースに構成。’47が得意とするニュアンスカラーを採用し、シンプルな中に奥行きのある表情を持たせることで、コーディネートにさりげないニュアンスが生まれます。

ベースとなる「CLEAN UP」は、やわらかなクラウンとカーブドバイザーを特徴とするアジャスタブル仕様で、リラックスしたフィット感により日常の装いに自然になじむシルエットです。

【’47 BASE RUNNER / TONAL COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/base-runner-tonal

【’47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)