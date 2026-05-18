『Ray』2026年7月号は5月22日(金)発売！通常版表紙は専属モデルの金川紗耶(乃木坂46)、特別版表紙は『Ray』初単独表紙の末澤誠也さん(Aぇ! group)！

株式会社DONUTS《2026年7月号通常版表紙:金川紗耶(乃木坂46)》《2026年7月号特別版表紙:末澤誠也さん(Aぇ! group)》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、2026年5月22日(金)に2026年7月号を発売します。

通常版は単独表紙3度目となる専属モデルの金川紗耶(乃木坂46)、特別版は『Ray』初単独表紙の末澤誠也さん(Aぇ! group)がそれぞれ表紙を飾ります。

【予約・購入はこちら】

・通常版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/0bcnEjZq

・特別版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/08sm7Nq7

■通常版表紙は、写真集発売も発表した専属モデルの金川紗耶(乃木坂46)！

通常版表紙は専属モデルの金川紗耶(乃木坂46)！ペールトーンに小花柄、レースやサテンにフリルといった、みんなが大好きなぷりかわがぎゅっと詰まったスタイリングで登場します。やんちゃんの美しさとキュートさが凝縮された無敵のカバービジュアルです。

カバーガール企画では「さや沼」と題して、会うたびに美しさを更新するやんちゃんの人気のヒケツを紹介！圧倒的なビジュアルに加えて、努力家で気遣い上手なやんちゃん。『Ray』編集部だからこそ伝えられる、一度ハマったら抜け出せない“さや沼”の魅力を、たっぷりの撮り下ろしカットとスペシャルインタビューで紐解きます。

さらに、沼確定の両面スペシャルピンナップも付属します。

◇特典付きの通常版スペシャルバージョン3パターンをセブンネットにて限定発売

金川紗耶(乃木坂46)のフォトカード1枚が特典として付属するスペシャルバージョンの通常版を、セブンネット限定で3パターン発売いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！

【予約・購入はこちら】

・フォトカードA : https://7net.omni7.jp/detail/1107708540

・フォトカードB : https://7net.omni7.jp/detail/1107708541

・フォトカードC : https://7net.omni7.jp/detail/1107708542

■特別版は、『Ray』初単独表紙の末澤誠也さん(Aぇ! group)！

特別版表紙は、大人気アイドルグループのAぇ! groupから末澤誠也さんが登場！グループとしてはこれまで2度表紙に登場してくれましたが、ついに初の単独表紙を飾ってくれました。こちらをしっとりと見つめる眼差しに、一瞬で心を奪われること間違いなし！

カバーボーイ企画は「沼るカクゴできてる？末澤誠也のいろいろイロケ」。圧倒的な美しさと儚さの奥に、決してぶれない芯がある。知れば知るほど惹き込まれる“末サマ沼”を溺れるほどに深掘りします。インタビューでは、2026年6月12日(金)公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についてもたっぷり語ってもらいました。

付属する両面スペシャルピンナップは、ファン必見の眼福すぎるビジュアルに！ぜひ至高の一枚をご覧ください。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなります。

■大特集テーマは「沼らせる夏。」

今号の大特集は、また会いたい女になるためのSPECIAL BOOK「沼らせる夏。」！なんか気になる人や気づけばハマっている存在は、かわいいだけではつくれない！ふとした仕草や空気感で魅力をまとい、“沼らせ上手”になるためのヒントを大特集します。

「ぷりかわトレンド水着」企画には、超ときめき(ハート)宣伝部の坂井仁香さんが登場し、夏気分を盛り上げる水着の数々を先取りしてご紹介します。

WATWINGの大人気連載企画「おれたちの1ページ」は、投票企画でベストオブ編集長に輝いた高橋颯さんを主役にした「高橋颯と“Home”」がテーマ！ラストのページではメンバー全員が登場する、4ページのスペシャル版でたっぷりお届けします。

連載企画「LOVE PERSON」には、モデル・俳優として大活躍の水沢林太郎さんがついに『Ray』初登場！話題作に立て続けに出演している水沢さんの素顔をぜひチェックしてみて(ハート)

■『Ray』2026年7月号について

2026年5月22日(金)に発売する2026年7月号の通常版表紙は金川紗耶(乃木坂46)、特別版表紙は末澤誠也さん(Aぇ! group)がそれぞれ務めます。今号の大特集テーマは「沼らせる夏。」。一緒にいないときも思い出させるような、相手を沼らせる存在になりたい女子に贈るSPECIAL BOOKとして、ファッションやヘアメイクなどのスタイリングから、マインドや仕草などのポイントもご紹介しています。

【商品情報】2026年7月号 通常版

表紙 : 金川紗耶(乃木坂46)

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年5月22日(金)

Amazon : https://amzn.asia/d/0bcnEjZq

2026年7月号 特別版

表紙 : 末澤誠也(Aぇ! group)

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年5月22日(金)

Amazon : https://amzn.asia/d/08sm7Nq7

■『Ray』について

1988年に創刊された女性向けファッション誌。大学生を始めとする20代前後の女性に向けて、「365日、もっと可愛いワタシになる」をキャッチフレーズに、ファッションやグルメ、美容などのトレンド情報を発信しています。

公式サイト : https://ray-web.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ray.magazine/

X : https://x.com/mag_ray

YouTube : https://www.youtube.com/@RayTV_magazine

TikTok : https://www.tiktok.com/@ray_official

発行元:株式会社DONUTS ( https://www.donuts.ne.jp/ )

発売元:株式会社主婦の友社 ( https://shufunotomo.co.jp/ )

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/