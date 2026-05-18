セガ「BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）」に3タイトルを出展！オリジナルクリアファイルやセガグッズが当たる抽選会を実施

株式会社セガ

株式会社セガは、2026年5月22日（金）から24日（日）まで京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）」に出展することを発表いたしました。

BitSummitは日本最大級のインディーゲームの祭典です。昨年2025年8月に開催された「BitSummit the 13th Summer of Yokai」は、来場者数が過去最高の58,065人を記録するなど、成長を続けています。

ブースでは、セガが販売やプロモーションをサポートするタイトルを出展。近未来のユートピアを舞台にしたオープンワールド探索ゲーム『Outbound（アウトバウンド）』、陰謀渦巻く宮廷にて、プレイヤー自身が女帝の波乱万丈な生涯を体験するアドベンチャーゲーム『盛世天下：女帝への道』、猫になって気ままな街さんぽを満喫できる『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』の3タイトルをプレイ可能です。

（オリジナルクリアファイル）

また、お一人様1回ご参加いただける抽選会を実施いたします。抽選でセガグッズが当たるほか、セガオリジナルクリアファイルを数量限定でプレゼントします。

「BitSummit PUNCH」にお越しの際は、ぜひセガブースへお越しください。

■「BitSummit PUNCH」 開催概要

【会場】京都市勧業館「みやこめっせ」（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

【開催日時】

ビジネスデイ：2026年5月22日（金）10:00～17:00

一般公開日：2026年5月23日（土）、24日（日）10:00～17:00

【ブース場所】セガブース：3F-A11

■『Outbound（アウトバウンド）』とは

『アウトバウンド』とは、Square Glade Gamesが開発するコージーサバイバルゲームです。自分だけのキャンピングカーで自給自足の生活を送りながら、理想のマイホームづくりを楽しむことができます。1人でのプレイに加えて、最大4人のプレイヤーとサバイバル体験を楽しめます。

◆公式サイト：https://outbound.sega.jp/

■『盛世天下：女帝への道』とは

『盛世天下：女帝への道』は、New One Studioが開発する実写映像による宮廷アドベンチャー作品です。本作では、策謀の渦巻く朝廷における“致命的”な世界観が描かれ、知略と胆力が試される駆け引きを体験することができます。何気ない選択が自身や周囲の運命を大きく左右し、強い没入感を実現。プレイヤーは一代の女帝が誕生するまでの道のりを、自らの選択で体験することになります。

◆公式サイト：https://roadtoempress.com/ja/

■『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』とは

『リトルキティ・ビッグシティ』は、Double Dagger Studioが開発するカジュアルアドベンチャーです。飼い主とはぐれてしまった黒猫を操作して、広大な街を自由に歩き回りながら、家へ帰ることを目指します。猫好きクリエイターが開発しており、しなやかに歩いたり、伸びたり、喉をゴロゴロ鳴らしたり……といった、猫ならではの動きを高い再現度で表現しています。

◆公式サイト：https://little-kitty-big-city.sega.jp/

(C)SEGA

Outbound (C)2026 Square Glade Games. Published by Silver Lining Interactive. Developed by Square Glade Games.

Road to Empress (C)2026 Sixjoy Hong Kong Limited. All Rights Reserved.

Little Kitty, Big City(TM)

(C) 2024-2026 Double Dagger Studio LTD. All rights reserved.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。