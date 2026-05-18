【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム　YACHIYO FLAGs、ストリエ株式会社とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、ストリエ株式会社（本社：千葉県八千代市／代表取締役：中村 早雪）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただくストリエ株式会社様は、「言葉」を強みに、調査・企画・クリエイティブ制作を戦略から実行まで伴走するブランディング支援を行い、メディア企画や文章・デザイン制作を通じて企業やサービスの価値発信を支えております。

我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業紹介】

会社名：ストリエ株式会社

本社所在地：千葉県八千代市緑が丘

代表取締役：中村 早雪

「言葉」を軸に、調査・企画・クリエイティブ制作を一貫して行うブランディング会社として、メディア企画や文章・デザイン制作などを通じて、企業やサービスの価値を伝える支援を行っています。

HP：https://sutorie.co.jp/

チーム名：YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

お問い合わせ： info@kokokara2024.com

チーム運営：株式会社KoKoKaRa

公式Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/