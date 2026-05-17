パンと呑むゴキゲンな夜。夏のはじまりにぴったりな「ベーカリービアガーデン」がスタート！神戸「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST」 にて2026年5月26日（火）より。

株式会社ポトマック

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)」では、夏の始まりにぴったりな「ベーカリービアガーデン」を、2026年5月26日（火）より開始します。ご予約受付中。

パン呑みで楽しむビアガーデンプラン

◆ベーカリービアガーデンプラン [90分飲み放題付き]

おひとり様 5,000円（税込）

>>ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/11972/534514)

●パン10種類食べ放題 [カヌレ型のバターキャンドル付き]

・トリュフ香る塩バターパン

・チーズに溺れたパン ド カンパーニュ

・スモークサーモンのサラダベーグルサンド

・ポン デ ケージョと季節のフルーツサンド

・生ハムとグリッシーニ

・フォカッチャ

・オリーブブレッド

・グリルチキンとキャロットラペのタルティーヌ

・フレッシュトマトと瀬戸内レモンのタルティーヌ

・バターとアンチョビのタルティーヌ

●神戸ポークのロースト フレンチフライ添え バルサミコソース

※お席は2時間制となります

※ご注文は２名様より承ります

※当日ご予約もOK（当日15時まで）

神戸の夜はメリケンパークのベーカリーカフェで。

神戸ならではの夜景が愉しめるメリケンパークの入り口に位置するベーカリーカフェ。天井が高くガラス張りの開放感溢れる空間で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST

（トゥーストゥース フィッシュインザフォレスト）

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ。毎朝店内併設のベーカリー工房で焼き上げるバラエティ豊かな自家製パンと、TOOTH TOTOHこだわりのパスタや兵庫県食材を使った料理をお楽しみいただけます。港町神戸のランドマークプレイスとしてランチにカフェ、ディナーまで様々なシーンに合わせてご利用ください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/11972?isfixshop=true)

>> Instagram(https://www.instagram.com/fishforest.kobe/)