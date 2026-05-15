株式会社前仲原物産

株式会社エスディーメディカル（本社：大阪府大阪市）は、中東情勢を背景とした医療用消耗品の供給不安が続く中、先般予告していたラテックスグローブ500箱の国内入荷が完了し、SDユーザーの歯科医院様への発送を順次開始いたしましたことをご報告いたします。

現在、メール・LINEにてご希望をお知らせいただいたSDユーザー様を対象に、順次お届けしております。まだご連絡をいただいていない方も、引き続きご希望を受け付けております。

■「入荷待ち」から「お手元へ」

2026年4月のプレスリリースにて、500箱規模のラテックスグローブ発注と優先供給体制をお伝えいたしました。このたび国内入荷が完了し、順次お手元へお届けできる運びとなりました。引き続き、診療現場を支える体制を着実に進めてまいります。

■当社の基本姿勢：既存のSDユーザー様を最優先に

当社は、新規のお客様への特典や値引きより、日頃からお付き合いいただいている既存のSDユーザー様への還元を優先する方針をとっています。

たくさんご利用いただいている先生方にこそ、恩恵が届くべきだと考えているからです。

今回のグローブ優先供給も、その考え方の延長線上にあります。有事の際に「まず動く」相手は、長くお付き合いいただいてきた先生方です。

■SDユーザーとは

SDユーザーとは、当社のSDユニット（歯科チェアユニット）・スーパーダイソンタービン（エアタービンハンドピース）・歯科技工物（CAD/CAM冠・ジルコニア・ノンクラスプデンチャー）など、弊社および関連会社の商品をご利用いただいている歯科医院様です。

SDユーザー様には、日頃より以下のご案内を定期的にお届けしています。

・ユニット・タービンの優待価格案内

・歯科技工物の特別価格案内

・メール、LINE、ハガキDM、郵送DMによる継続的なサポート情報

お取引が続くほど恩恵が増える。それが当社とSDユーザー様との関係です。

■2020年から変わらない姿勢

コロナ禍の2020年にもマスクの無料配布を実施しました。あの時も、今回も、動く順番は同じです。まず、日頃からお世話になっている先生方へ。

製品を売って終わり、ではなく、買っていただいた後も「この会社と付き合っていてよかった」と思っていただける関係を積み重ねることが、当社の目指すところです。

■会社概要

会社名：株式会社エスディーメディカル

代表者：代表取締役社長 神野

本社所在地：大阪府大阪市旭区中宮5-8-13 プレステージ中宮1階

設立：2012年3月

資本金：1,000万円

事業内容：歯科医療機器の製造・販売、メンテナンスサービス

URL：https://sdmedical.net/