【千葉県市原市】5/18(月)「ハワイアンコンサート」開催
市原市役所
八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。
外観
エントランス
ブックカフェ
ウェブサイト
住所：アクセス
開館時間
休館日
連絡先
やわたパレットの様々なエリアで、音楽やダンス、落語寄席などを毎月18日にお楽しみいただく「オープンマインドステージ」。
5月は「多目的室（大）」を会場に、フラダンス＆ウクレレによるハワイアンコンサートを開催します。一足早く、夏の風をお届けします。
日時
5月18日(月)11時～11時40分
会場
やわたパレット（市原市八幡1050-3）
参加費
無料
参加方法
申し込み不要、直接会場にお越しください ※先着90名
ウェブサイト
https://www.yawata-palette.jp/event/41816/
問合せ先
市原市八幡総合市民センター「やわたパレット」事業担当
0436-67-0330（9:00～21:00 祝日は17:00まで）
「やわたパレット」について
八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。
会議室や体育室などの提供のほか、新しくブックカフェや広々とした芝生広場、インクルーシブ遊具などを設置し、様々な世代の交流を促進します。
外観
エントランス
ブックカフェ
ウェブサイト
https://www.yawata-palette.jp/
住所：アクセス
〒290-0062 千葉県市原市八幡1050-3
公共交通機関：JR内房線「八幡宿駅」西口から徒歩6分
車：国道16号から「市原埠頭入口」交差点を曲がり「白金通り」を左折
開館時間
9時～21時（国民の祝日は17時まで）
休館日
9月13日(日)、1月17日(日)、年末年始（12月29日から1月3日まで）
連絡先
TEL：0436-67-0330 FAX：0436-67-0331