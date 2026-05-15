【千葉県市原市】5/18(月)「ハワイアンコンサート」開催

市原市役所

やわたパレットの様々なエリアで、音楽やダンス、落語寄席などを毎月18日にお楽しみいただく「オープンマインドステージ」。

5月は「多目的室（大）」を会場に、フラダンス＆ウクレレによるハワイアンコンサートを開催します。一足早く、夏の風をお届けします。

日時

5月18日(月)11時～11時40分

会場

やわたパレット（市原市八幡1050-3）

参加費

無料

参加方法

申し込み不要、直接会場にお越しください ※先着90名

ウェブサイト

https://www.yawata-palette.jp/event/41816/

問合せ先

市原市八幡総合市民センター「やわたパレット」事業担当

0436-67-0330（9:00～21:00 祝日は17:00まで）

「やわたパレット」について

八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。

会議室や体育室などの提供のほか、新しくブックカフェや広々とした芝生広場、インクルーシブ遊具などを設置し、様々な世代の交流を促進します。

外観エントランスブックカフェウェブサイト

https://www.yawata-palette.jp/

住所：アクセス

〒290-0062 千葉県市原市八幡1050-3

公共交通機関：JR内房線「八幡宿駅」西口から徒歩6分

車：国道16号から「市原埠頭入口」交差点を曲がり「白金通り」を左折

開館時間

9時～21時（国民の祝日は17時まで）

休館日

9月13日(日)、1月17日(日)、年末年始（12月29日から1月3日まで）

連絡先

TEL：0436-67-0330 FAX：0436-67-0331