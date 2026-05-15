【千葉県市原市】5/18(月)「ハワイアンコンサート」開催

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市原市役所


やわたパレットの様々なエリアで、音楽やダンス、落語寄席などを毎月18日にお楽しみいただく「オープンマインドステージ」。


5月は「多目的室（大）」を会場に、フラダンス＆ウクレレによるハワイアンコンサートを開催します。一足早く、夏の風をお届けします。


日時


5月18日(月)11時～11時40分


会場


やわたパレット（市原市八幡1050-3）


参加費


無料


参加方法


申し込み不要、直接会場にお越しください ※先着90名


ウェブサイト


https://www.yawata-palette.jp/event/41816/


問合せ先


市原市八幡総合市民センター「やわたパレット」事業担当


0436-67-0330（9:00～21:00　祝日は17:00まで）



「やわたパレット」について

八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。
会議室や体育室などの提供のほか、新しくブックカフェや広々とした芝生広場、インクルーシブ遊具などを設置し、様々な世代の交流を促進します。




外観

エントランス

ブックカフェ

ウェブサイト

https://www.yawata-palette.jp/


住所：アクセス

〒290-0062　千葉県市原市八幡1050-3


公共交通機関：JR内房線「八幡宿駅」西口から徒歩6分


車：国道16号から「市原埠頭入口」交差点を曲がり「白金通り」を左折




開館時間

9時～21時（国民の祝日は17時まで）


休館日

9月13日(日)、1月17日(日)、年末年始（12月29日から1月3日まで）


連絡先

TEL：0436-67-0330　FAX：0436-67-0331