Manhattan Portageから待望の「ちいかわ」コレクションが新登場。

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発売 : ５月22日（金）オンラインストア、全国ストア一斉発売

販売店舗：Manhattan Portage 全国ストア、オフィシャルオンラインストア、お取扱ディーラー店舗、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、プレミアムバンダイ

幅広い世代に愛されている「ちいかわ」。いつも一生懸命なちいかわと、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が共感を生み、日本国内にとどまらず海外にも沢山のファンを増やしています。

そんな「ちいかわ」とManhattan Portageが待望のコレクションを発売します。

大人から子どもまで幅広く使いやすい人気モデルをベースに機能性と使いやすさを活かし「ちいかわ」の世界観を取り入れた特別なデザインです。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎの刺繍に加えて、「ちいかわ」の世界観を表現したオリジナルラベルを施し、日常使いからお出かけまで幅広いシーンでお使いいただけます。

About ちいかわ

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX(旧Twitter)発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ」が刊行中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。

2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。

“ ハチワレ” “ちいかわ”“ うさぎ” が並ぶ2種類のデザインを刺繍で表現。全てのモデルに「ちいかわ」のデザインを施したオリジナルラベルを採用。メインファブリックにはライトな500DCORDURA(R) Classic Fabricを採用。

■REGO TOTE (M)

W/ ZIPPER VER 2500D CORDURA CKW26

Model：MP1305Z2CKW26

Price：税抜 \14,000（税込 \15,400）

Color：Black

Size：W37 × H25 × D13 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■JOGGER (L) JPN VER 2500D CORDURA CKW26

Model：MP1404L2CKW26

Price：税抜 \9,200（税込 \10,120）

Color：Black

Size：W24 × H15 × D6 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■NYLON MESSENGER BAG (XXXS)

500D CORDURA CKW26

Model：MP1602CKW26

Price：税抜 \9,600（税込 \10,560）

Color：Black

Size:W23×H14.5×D10cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■NYLON MESSENGER BAG (XXS)

FZP 500D CORDURA CKW26

Model：MP1603FZPCKW26

Price：税抜 \12,000（税込 \13,200）

Color：Black

Size：W29 × H18 × D13 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■NYLON MESSENGER BAG JR (SM)

FZP 500D CORDURA CKW26

Model：MP1605JRSFZPCKW26

Price：税抜 \14,500（税込 \15,950）

Color:Black

Size:W34×H21×D12cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■ENVIROPACK JR 500D CORDURA CKW26

Model：MP2285JRCKW26

Price：税抜 \22,000（税込 \24,200）

Color：Black

Size：W31 × H41 × D12.5 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■BRONCK CRESCENT BAG 500D CORDURA CKW26

Model：MP2403CKW26

Price：税抜 \11,000（税込 \12,100）

Color：Black

Size：W27 × H15.5× D9 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■DUET SHOULDER BAG 500D CORDURA CKW26

Model：MP2409CKW26

Price：税抜 \14,000（税込 \15,400）

Color：Black

Size：W33.5 × H19 × D12 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■ZUCCOTTI CLUTCH 500D CORDURA CKW26

Model：MP6020CKW26

Price：税抜 \8,500（税込 \9,350）

Color：Black

Size：W25× H14× D9.5 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

■BED-STUY SHOULDER BAG 500D CORDURA CKW26

Model：MP6041CKW26

Price：税抜 \13,800（税込 \15,180）

Color：Black

Size：W30× H21 × D13 cm

Material：500D CORDURA(R) Classic Fabric

＜お問い合わせはManhattan Portage 全国ストア＞

ストアリスト：https://www.manhattanportage.co.jp/shopinfo/list.html?bid=01

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mp_japan/

ONLINE STORE：https://www.manhattanportage.co.jp/index.html

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