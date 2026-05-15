天鏡蒸溜所「KAZE Founder′s Reserve LEGACY」東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2026最高金賞受賞

天鏡株式会社

天鏡蒸溜所（所在地：福島県磐梯町）は、東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2026（TWSC2026） において、当蒸溜所のブレンデッドウイスキー「KAZE Founder's Reserve LEGACY」 が、最高金賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

なお、天鏡蒸溜所として東京ウイスキー&スピリッツコンペティションへの出品は今回が初めてとなり、初出品での最高金賞受賞となりました。

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行うアジア最大級の出品数を誇る品評会です。ウイスキー評論家の土屋守氏が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、その目的です。

今回の受賞は、日頃より支えてくださる皆さまのご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

天鏡蒸溜所では、今後も地域に根ざしたものづくりを大切にしながら、品質向上に取り組んでまいります。

■受賞商品について

【KAZE Founder's Reserve LEGACY】

風が、つなぐもの。

「会津という地で、ウイスキーはどのように熟成するのか？」

創業者小池駿介は、故郷の会津で前例のない熟成実験に挑みました。熟成前の原酒であるニューメイクを厳選。スコットランドから仕入れて、世界中から集めた58種189樽に詰めました。故郷、会津での熟成実験を開始したのです。

それは磐梯の風に育まれ、やがて、想像を超えた味わいに結実していきます。

ブレンデッドウイスキー「KAZE Founder‘s Reserve EGACY」は約4年の歳月を経て、2025年初夏、世に送り出されました。

世代を超えて受け継いでいくために構築したのは、独自のソレラシステム。スコットランドの風と会津の風はひとつになり、２つの国の風土、文化、人々の想いをつなぎあわせ、かけがえのない一滴へと姿を変えたのです。

風はKAZEへと生まれ変わり、吹き続けていきます。

創業者の志と情熱をのせて。

原料原産地名：英国製造（グレーンウイスキー、モルトウイスキー）容量／価格：700ml／本体価格7,500円（税込8,250円）

■ 本件に関するお問い合わせ先

天鏡株式会社 広報担当 佐々木

TEL：0242-73-2411 MAIL：info@tenkyo.jp URL：https://www.tenkyo.jp