競馬専門サイト「馬トク」のトップページがリニューアル！

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長：長谷川剛）が運営する競馬専門サイト「馬トク」は、このたびトップページをリニューアルいたしました。日頃よりご利用いただいているユーザーの皆さまの声をもとに、初めてご利用いただく方にも分かりやすく、より快適にご利用いただけるようにデザイン・導線・機能面を改善いたしました。

今回のリニューアルでは、発走直前のレース情報がひと目で分かる「直前レース」を新たに追加。当日開催する直前のレース情報が、これまで以上に分かりやすく確認できるようになりました。また、メインレースのみPDF出馬表に新たに調教タイムを掲載し、予想検討の材料にご活用いただけます。

さらに、人気コンテンツである記者コラム記事も、より探しやすくアップデート。出馬表の「予想記事」ボタンから、各レースの記者コラムをまとめてチェックできる機能も新たに追加しました。常時16人の記者が、それぞれの注目レースについて独自の見解や予想を掲載しており、GIレースでは、大上記者のコラム記事もお楽しみいただけます。

今後も「馬トク」は、競馬をより一層お楽しみいただけるサービスを目指してまいります。

◆馬トクとは

スポーツ報知が運営する競馬専門サイト。3種類の出馬表の他、馬トク指数、激走馬などの独自データを提供中。馬券作戦に不可欠な要素が満載です。出馬表の過去戦歴だけでなく、馬トク指数、激走馬、外厩情報が一目で分かります。IPAT連携の馬券購入補助機能など便利機能も搭載しています。また、POG大会も開催するなどすべての競馬ファンが楽しめるサイトになっています。

・馬トク

https://umatoku.hochi.co.jp/

・馬トク公式X

https://x.com/umatoku_hochi

・スポーツ報知 競馬取材班X

https://x.com/hochi_keiba