佐賀県事業者 展示会出展支援事業2026年５月1４日（木）から 参加事業者 募集開始！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

さが県産品流通デザイン公社では、県産品の販路拡大を目的として、県内事業者のスキルアップにつながる支援に取り組んでいます。

このたび、県内事業者の販路拡大及び商談機会の確保を目的とし、展示会「Food EXPO Kyushu2026」及び、「スーパーマーケット・トレードショー2027」への合同出展を行います。

つきましては、参加者を以下のとおり募集しますので、ぜひこの機会をご活用ください。

出展展示会・募集内容

１．支援対象者

佐賀県内事業者（生産・製造又は販売に関する主たる施設をもっていること）

２．募集事業者数

各展示会20社程度

３．選定方法

書類審査にて決定

４．出展する展示会（予定）

１. Food EXPO Kyushu2026

日時 2026年10月6日（火）・7日（水）10：00～17：00

会場 福岡国際センター（福岡県福岡市博多区築港本町2-2）

主催 Food EXPO Kyushu実行委員会

２.スーパーマーケット・トレードショー2027

日時 2027年2月17日（火）～19日（金）10：00～17：00

会場 幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

主催 一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

5．申込方法

公社公式ホームページに掲載している「募集要項」をご確認の上、参加申込書、商品規格書に必要事項を記入し、メールにてお申込みください。

※様式は公式ホームページよりダウンロードしてください。

https://sagapin.jp/recruitment/expo2026/

６．申込締切

令和８年６月１０日（水）１７：００必着【期限厳守】

お申込み・お問合せ先

さが県産品流通デザイン公社

〒840-8570 佐賀市城内一丁目1-59

TEL：0952-20-5602

Mail：sagapin_saga@sagapin.jp

担当：国内販売支援グループI 平石・高原

さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

■公式ホームページ「SAGAPIN」：https://sagapin.jp/