開催5周年を迎える「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026」第1弾アーティスト発表＆オフィシャル1次先行受付スタート

一般社団法人 苫小牧観光協会

一般社団法人 苫小牧観光協会は、2026年9月12日（土）・13日（日）の2日間、北海道苫小牧市のキラキラ公園（北海道苫小牧市入船町3丁目1）にて、地域の魅力を発信する複合型エンターテインメントフェスティバル「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026（トマコマイ ミライ フェスト 2026）」を開催いたします。

2022年にスタートした本イベントは、2026年で開催5周年を迎えます。苫小牧港の北側に位置する、海を望む「キラキラ公園」を舞台に、開放感あふれるベイエリアのロケーションの中で開催されてきました。音楽・アート・食・テクノロジーなど、多彩なカルチャーコンテンツを通じて、苫小牧という街の魅力やカルチャーを国内外へ発信することを目的としています。回を重ねるごとに来場者・注目度ともに拡大を続け、今では北海道を代表するカルチャーフェスのひとつとして、多くの支持を集めています。

■ 第1弾アーティスト発表

開催5周年を迎える「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026」の第1弾アーティストとして、以下3組の出演を発表いたします。

＜第1弾アーティスト＞ ※50音順

新しい学校のリーダーズ

大黒摩季

SWEET STEADY

世代やジャンルを横断したラインナップとともに、今年も苫小牧ならではのカルチャー体験をお届けします。追加アーティストや各種コンテンツについては、今後順次発表予定です。

■ オフィシャル1次先行（抽選）スタート

通し入場券（一般・学割・小学生割）の前売りチケットについて、チケットぴあにて、本日5月14日（木）12:00よりオフィシャル1次先行受付（抽選）を開始いたします。

また、地元割チケットは苫小牧観光協会にて販売予定となっており、駐車券に関する詳細は後日発表いたします。

＜オフィシャル1次先行受付（抽選）概要＞

受付期間：2026年5月14日（木）12:00 ～ 2026年5月24日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/tomakomaimiraifest26/

※チケットの詳細や注意事項については、公式サイトをご確認ください。

■ JTBオフィシャルツアー実施決定

本イベントでは、遠方からの来場者に向けて、優先観覧エリア特典などを含むJTBによるオフィシャルツアーの実施を予定しております。

ツアー内容・販売スケジュールなどの詳細は、後日発表いたします。

＜イベント概要＞

公演名：

TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026

（トマコマイ ミライ フェスト 2026）

開催日：

2026年9月12日（土）・13日（日）

会場：

苫小牧・キラキラ公園

（北海道苫小牧市入船町3丁目1）

時間：

9:30～20:00（予定）

主催：

一般社団法人 苫小牧観光協会

公式サイト：

https://miraifest-tomakomai.jp

公式SNS：

X https://x.com/TMF_FES

Instagram https://www.instagram.com/tmf_fes/