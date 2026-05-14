株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」 ）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：出澤 剛）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において、「Best LINE公式アカウント Growth Award」を受賞いたしました。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されます。

■「Best LINE公式アカウント Growth Award」について

このたび、クラブネッツが受賞した「Best LINE公式アカウント Growth Award」は、LINE公式アカウントを活用し、ビジネス拡大に最も貢献したパートナーに贈られる賞です。 本受賞は、当社が2025年度下半期において、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアント企業の課題解決や事業成長に大きく貢献するとともに、LINEヤフーとして高く評価されたものです。 当社は、今後もクライアントのビジネス成長を支援し、市場全体の発展に貢献してまいります。

■クラブネッツについて

クラブネッツは、自治体やエネルギー、小売流通業界などそれぞれの業種・業態の課題に合わせ、店舗・企業などの単位ごとにDXソリューションを提供しています。全国300以上の販売パートナーと共に、販促システムやサービスの提供を行うことにより、企業・店舗の活性化や消費者のユビキタス環境の構築を図っています。また、それにより、地域社会・地域経済へ貢献することを企業理念としています。 クラブネッツは、 LINE公式アカウントを活用し、ビジネス拡大に最も貢献したパートナーに贈られる賞である「Best LINE公式アカウント Growth Award」（2025年度下半期）を受賞しました。また「LINEヤフー Partner Program」において 「Sales Partner」のSelect、「Store Promotion Partner」の最上位Premier、「Technology Partner」のコミュニケーション部門の最上位Premierに認定されています。さらに、行政機関に対する技術支援実績により「Govtech Partner」に認定されています。