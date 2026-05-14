『リミットゼロ ブレイカーズ』6月11日より初のCBT「プロローグβテスト」の実施が決定！ 公式サイトにて参加者の募集も開始！「プロローグβテスト」の開催を記念して最新PVを公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation(本社：大韓民国 板橋、共同代表:金 澤辰/朴 炳武、以下NC)は、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG『リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）』(開発：VIC GAME STUDIOS(以下VIC)、マーケティング：株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA））は、初のCBT「プロローグβテスト」の実施を決定し、参加者の募集を開始しました。

■初のCBT「プロローグβテスト」のスケジュールを公開！参加者の募集も開始！

【概要】

『リミットゼロ ブレイカーズ』は、まるでアニメをプレイしているかのような演出と緻密に構築されたストーリー、そしてスピード感のある戦闘アクションを特徴とするアニメーションアクションRPGです。

本日、『リミットゼロ ブレイカーズ』は「プロローグβテスト」の開催を決定、公式サイトにて参加者の募集を開始しました。

「プロローグβテスト」では、ゲームの世界観やメインコンテンツを初めて公開します。本テストの名称には、本編に先立って物語が始まる「プロローグ」のように、プレイヤーの皆様がリリース前に『リミットゼロ ブレイカーズ」をいち早く体験するという意味を込めています。テストを通して、様々なフィードバックを収集し、正式サービスに向けて、開発時、積極的に改善をしていく予定です。

「プロローグβテスト」は全世界のプレイヤーを対象にSteamとモバイルプラットフォームにて2026年6月11日(木)から6月15日(月)まで開催します。

【参加者募集期間】

2026年5月14日(木) ～ 6月2日(火) 22時00分まで

【「プロローグβテスト」開催期間】

2026年6月11日(木) ～ 6月15日(月)まで

≪「プロローグβテスト」参加申し込みはこちら≫

https://breakers.plaync.com/ja-jp/conts/prologuetest

「プロローグβテスト」の募集開始に合わせて、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式サイトもより見やすくご利用いただけるようにサイトデザインを変更しました。

≪『リミットゼロ ブレイカーズ』公式サイトはこちら≫

https://breakers.plaync.com/ja-jp/index

■「プロローグβテスト」開催記念PVを公開！

【概要】

本日、日本での「プロローグβテスト」の開催決定に伴い、新たなPV『選ばれし者だけが挑めるCBT「プロローグβテスト」、始動』を公開しました。

本PVでは、ゲームシーンを中心に2026年6月11日より「プロローグβテスト」がスタートすることを告知。『リミットゼロ ブレイカーズ』ならではのハイクオリティなアニメーションと、迫力あふれるボス戦の魅力を凝縮した内容となっており、いち早くその世界観とバトル体験をお楽しみいただけます。

≪『選ばれし者だけが挑めるCBT「プロローグβテスト」、始動』≫

https://www.youtube.com/watch?v=_BYoI3WiQ6A

■「ブレイカーズ」プロローグβテスト開催記念キャンペーン開催

【概要】

最大10,000円分の「えらべるPay」が合計1,000名様に当たるキャンペーンを実施します。

毎日『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xにて投稿するキャンペーンポストをリポストすることで、リプライで結果を受け取ることができます。結果はリプライ内の動画で確認することができます。

■応募方法

１.「 @BREAKERS_japan （ https://x.com/breakers_japan ）」をフォロー

２.投稿されるキャンペーンポストをリポスト

３.キャンペーンポストに記載した抽選サイトから「プロローグβテスト」へ応募して結果を確認

■キャンペーン期間

2026年5月14日(木) ～ 5月20日(水) 23時59分

■プレゼント賞品

えらべるPay

そのほかの詳細情報は、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xをご確認ください。

【タイトル情報】

タイトル名：リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）

ジャンル：アニメーションアクションRPG

対応プラットフォーム：App Store/Google Play/PC(Steam/PURPLE)

開発：VIC GAME STUDIOS

パブリッシング：NC

コピーライト：(C)2026 VIC GAME STUDIOS Co., Ltd., NC Corporation, KADOKAWA CORPORATION. All Rights Reserved.

公式サイト： https://breakers.plaync.com/

公式X：https://x.com/breakers_japan

公式YouTube：https://www.youtube.com/@BREAKERS_official

Steam：https://store.steampowered.com/app/3764400/LIMIT_ZERO_BREAKERS/

※当プレスリリースの内容は2026年5月14日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。