【ABCマート】夏の足元をアップデート！インフルエンサー・おさきが履きこなす＋6cm盛れる＆履き心地抜群“次世代厚底” Colonサンダル

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、ABC SELECTの人気サンダルコレクションにおいて、2026年5月14日(木)より「Early Summer FAIR」を開催します。同日より、インフルエンサー・おさきを起用した新ビジュアルをABCマート限定で公開いたします。

本ビジュアルでは、「＋6cm」のスタイルアップを叶える次世代厚底サンダル「Colon〈コロン〉サンダル」を主役に、夏の気分にフィットする軽やかなスタイリングをご提案します。涼しげで季節感あふれる洗練された印象に仕上げました。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000756/ (https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000756/)

●YouTube：https://youtu.be/m4b6nG6TOVE

◼️足元に、ちょうどいいボリュームを。今っぽさを引き立てるスタイリング。

本コレクションは、ボリューム感のあるソールによるスタイルアップと、安定感のある履き心地を両立したモデルです。シンプルで取り入れやすいデザインに加え、トレンド感のあるシルエットが、日常のコーディネートに自然に馴染みます。また、柔らかさや快適性にも配慮した設計により、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様となっています。

スタイリングでは、ワンピースやスカートを合わせたフェミニンな着こなしから、デニムやカジュアルアイテムとのミックススタイルまで、幅広いコーディネートをご提案します。足元に程よいボリュームを加えることで全体のバランスを整え、軽やかで今らしい抜け感を演出。日常に取り入れやすいデザインと、さりげないスタイルアップを叶える機能性を兼ね備えています。新たに公開されるビジュアルとともに、この春夏のスタイリングに新たな選択肢をお届けします。

ボリュームパフサンダル

ボリューム感のあるパフデザインで、足元にトレンド感をプラスするサンダル。

やわらかな履き心地に加え、肌に触れるとひんやり感じる冷感仕様の素材をライニングに使用し、暑い季節でも快適に履ける一足です。

ボリュームコードサンダル

カジュアルさを抑えた、女性らしさを纏うスポーティサンダル。

シックなレースとデニムの2素材展開に、ビジュー装飾が上品なアクセントを添えます。

ソフトなフットベッドと肌に触れるとひんやり感じる冷感仕様の素材をライニングに使用しており、夏でも快適な履き心地を実現する一足です。

ボリュームダブルバックルサンダル

立体的に輝くクリアバックルが、足元にアクセントを添えるサンダル。

2本ベルトでフィット感を調整でき、ソフトなフットベッドと肌に触れるとひんやり感じる冷感仕様の素材をライニングに使用しており、暑い季節でも快適に履ける一足です。

■商品概要

商品名：W2064 CL VL PUFF SANDAL 6

カラー：（左から） BLACK、WHITE、ORANGE

サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25.0cm）

価格 ：6,490円（税込）

商品名：W2065 CL VL 2BUCKLE SANDAL 6

カラー：（左から）ALL BLACK、BEIGE

サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25.0cm）

価格 ：6,490円（税込）

商品名：W2067 CL VL CODE SANDAL 6

カラー：（左から）BLACK LACE、DENIM

サイズ：S（22.5-23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5-25.0cm）

価格 ：6,490円（税込）

■プロフィール

おさき

10代を中心に支持を集めるインフルエンサー・モデル・YouTuber。2006年生まれで、SNS総フォロワー数は約300万人超えを誇り、Z世代のカリスマ的存在として知られてる。

YouTubeチャンネル「おさき日記」ではファッションやメイク、

姉妹での企画動画などを発信し、アパレルブランドのプロデュースやモデル活動など多方面で活躍中。

■会社概要

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：服部喜一郎

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）