再建築できない危険家屋が、3日で現金化できた理由

株式会社SA

建築基準法上の道路に接しておらず、将来的にも再建築が不可能な土地。建物は長年放置され、天井が抜け落ちるほど荒れ果てていました。近隣住民からも「崩れそうで危険」との声が上がり、所有者は早急に手放したい強い意向を持っていました。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、所有者と長年付き合いのある不動産会社から査定依頼を受け、即座に社内で検討を開始。競合が少ない案件であることも踏まえ、わずか3日で現金化を実現しました。その後、建物の改修を行い内装・外壁を整備。再生したうえで売却を完了しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JC5rQDzl7nM ]

【開催概要】

日時：2026年5月21日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件超の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/