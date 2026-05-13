カフェスペース一体型コインランドリー「MAX WASH & CAFE 神戸三宮店」2026年5月13日（水）新規オープン！

株式会社リブ・マックス

株式会社リブマックス（本社：東京都港区）は、カフェスペース一体型のコインランドリー「MAX WASH & CAFE 神戸三宮店」（兵庫県神戸市中央区）を、2026年5月13日（水）にオープン致しました。

「MAX WASH & CAFE 神戸三宮店」は、ホテルリブマックス神戸三宮の1階に位置し、「旅にも暮らしにもフィットするランドリースペース」をコンセプトに、従来のコインランドリーの枠を超えた新しいライフスタイル空間を提供します。キャッシュレス決済にも対応しており、スムーズで快適なご利用が可能です。地域の皆様はもちろん、ホテル利用者や観光客の方にも気軽にご利用いただける、利便性と快適性を兼ね備えた新しいランドリー体験をぜひご体感ください。

■ エリア特性と利便性

神戸三宮エリアは、JR・阪急・阪神・地下鉄など複数路線が交差する関西有数のターミナルエリアであり、ビジネス・観光の拠点として高い利便性を誇ります。周辺にはオフィスビルや商業施設、飲食店が立ち並び、昼夜を問わず多くの人で賑わうエリアです。ホテルリブマックス神戸三宮の1階という立地から、宿泊者はもちろん、近隣住民やビジネス利用者まで幅広いニーズに対応可能です。

■ 施設の魅力／特徴

本施設は、「MAX WASH」の使いやすさと機能性に、くつろぎの時間を楽しめる要素を加えた、カフェスペース一体型のコインランドリーです。

店内には、淹れたて感覚のコーヒーやドリンクを手軽に楽しめるカップ式自動販売機を設置。さらに、冷凍食品の自動販売機も備えており、軽食や食事を気軽に購入できる環境を整えています。

また、スマートロッカーを完備しているため、洗濯の待ち時間中に外出する際も安心してご利用いただけます。加えて、カプセルトイも設置し、ファミリー層やお子様にも楽しんでいただける空間を提供します。ランドリー機器、カフェ自動販売機、フード自動販売機、スマートロッカーは、すべてキャッシュレス決済に対応しており、スムーズで快適にご利用いただけます。

24時間営業のため、早朝や深夜などライフスタイルに合わせていつでもご利用可能です。日常の洗濯を、より便利で心地よい時間へと変える、新しいランドリー体験を提供します。

■ 施設概要

施設名：MAX WASH & CAFE 神戸三宮店

所在地：兵庫県神戸市中央区布引町2-1-16 ホテルリブマックス神戸三宮 1F

営業時間：24時間営業

オープン日：2026年5月13日（水）

公式サイト：https://maxwash.jp/shop/kobesannomiya/

■ リブ・マックスについて

ホテル・不動産を中心に、生活・観光・ビジネスをつなぐ多角的なサービスを展開。今回のM&Aにより、宿泊事業との連携やソリューション統合による グループ間シナジーを活かした利便性と快適性の向上を目指してまいります。

【お問合せについて】

お問合せフォーム：https://www.livemax.co.jp/contact/