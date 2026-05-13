【タカシマヤ ゲートタワーモール】ネットで人気の健康グッズを“見て、試せる”「amepla POP-UP」5/20（水）オープン

株式会社アメイズプラス

株式会社アメイズプラス（本社：名古屋市）は、美容健康雑貨のオンラインショップ「amepla（アメプラ）」（会員数47万人・月間来訪者数136万人）のポップアップストアを2026年5月20日（水）～31（日）にわたり、「タカシマヤ ゲートタワーモール」（愛知県名古屋市）7階ローズテラスにてオープンします。

もうすぐやってくる「梅雨時期の髪の悩み」や日々の「睡眠の質の低下」、「足腰の疲れ」など、尽きない心身のお悩み。オンラインショップ特有の「本当に自分に合うか分からない」という不安を解消し、実際に商品を体験していただきながら、一人ひとりにぴったりの美容・健康グッズをご提案いたします。

■店舗概要

店舗名 ：amepla POP-UP in タカシマヤ ゲートタワーモール

住 所 ：〒450-6614

名古屋市中村区名駅一丁目1番3号 タカシマヤ ゲートタワーモール7階

ローズテラス

アクセス：JR東海道線、中央線、関西線→「名古屋」下車

名鉄→「名鉄名古屋」下車

近鉄→「近鉄名古屋」下車

名古屋市営地下鉄東山線、桜通線→「名古屋」下車

名古屋臨海高速鉄道あおなみ線→「名古屋」下車

期 間 ：2026年5月20日（水）～5月31日（日）

営業時間：10:00～20:00（タカシマヤ ゲートタワーモールに準ずる）

■商品紹介

販売予定商品の一部をご紹介します。

S（22.5～23.0）～4L（27.5～28.0）まで展開。カラーは3色（ブラック/ホワイト/グレー）。歩行が美しい姿勢づくりの時間に

BEAXIS バランスコアスニーカー3

\17,490（税込）



特許取得のインソールが歩行時の体重の流れをコントロールし、歩くだけで体幹が鍛えられることで美しい姿勢に。シリーズ累計15万足以上販売。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/c/beaxis/1111)

S（22.5～23.0）～４L（27.5～28.0）まで展開。カラーは２色（ブラック/ホワイト）。足腰 疲れ知らずのスニーカー

RAKUNA 整体スニーカー2 レザー調タイプ

\13,860円（税込）

独自の機能性インソールが足裏アーチを整え、正しい歩き姿勢をサポート。 片足わずか約190gの超軽量設計で、足や腰への負担も少なく、１日中歩き回ってもラクな履き心地を実現。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/c/rakuna/1192)

カラーは2色（グレー/ラベンダー※数量限定）高さ調節で質の高い睡眠に

今治睡眠用タオル2

\10,780（税込）

タオルの巻く量を調節することで、首を支える部分の高さを自分好みに変えられる枕。今治タオル製で吸汗性に優れ、洗濯機で洗えるため常に清潔を保てる。

商品ページはこちら(https://nelture.com/c/pillow/229)

なでるだけで髪ツヤツヤに

strainia シルクケアブラシ

\6,050（税込）

シルクの天然成分セリシンが、パサついた髪にツヤと潤いを与える。日本で１社しかできない、シルクの植毛技術で実現した製品。

商品ページはこちら(https://www.amepla.jp/c/strainia/940)

■コンセプト

健やかな美を応援する。

「健康の先に、美しさが生まれる。」と私たちは考えます。

心も身体も健やかであれば、毎日がより楽しくなり、その人本来の輝きも増してくる。

足腰の痛みを気にせず、おしゃれなパンプスで思いきりショッピングを楽しんだり。

毎日の通勤時間が、かっこいいスニーカーを 履くだけでエクササイズになったり。

仕事帰りや休日のおうち時間がリラックスタイムになったり。

特別なブラシで、毎日のくせ毛ストレスから解放されたり。

誰しもが抱える心身の不調やコンプレックスを、

“美しさ”に変えていくきっかけになりますように。

ameplaはそんな想いを込めながら、

サービスを通じてみなさまを応援します。

＋WEB SITE

https://www.amepla.jp/

＋Instagram

https://www.instagram.com/amepla_

+タカシマヤ ゲートタワーモール

https://www.jr-tgm.com/