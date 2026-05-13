ロボットバンク、アジア初開催の「Humanoids Summit Tokyo 2026」に出展。最新ヒューマノイドロボットの実機を公開

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ロボットバンク株式会社



Humanoids Summit Tokyo 2026

■ 発表内容のポイント


次世代ヒューマノイドの展示・実演


高度な自律走行と器用な手先作業を両立した最新モデルを展示。人間に近い動きで複雑なタスクをこなすデモンストレーションを実施します。


実社会への導入ソリューション


物流、製造、サービス現場における人手不足を解決する、具体的な運用シナリオを提案。単なる「展示物」ではない、即戦力としての活用術を公開します。


エコシステムと共創の提案


開発プラットフォームの提供を通じて、パートナー企業との新たなビジネスモデル構築を目指します。



■開催概要


展示会名　：Humanoids Summit Tokyo 2026


会場　　　：2026年5月28日 (木)～5月29日(金) 10:00 - 17:00


場所　　　：高輪ゲートウェイカンファレンスホール B2F LINK PILLAR


ブース番号：243-244


主催　　　：Humanoids Summit Inc.
URL ：https://humanoidssummit.com


■会社概要


社名 ：ロボットバンク株式会社


設立 ：2022年2月


代表者 ： 森　啓翔


本社 ：東京都市谷田町一丁目１０番地 プライム市ヶ谷ビル6F


ホームページ ：https://www.robotbank.jp/



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TAU4VjM6EzM ]


■ ロボットバンク株式会社について


「ロボットをより身近に」を掲げ、サービスロボットの普及を牽引。2026年、ヒューマノイド技術の 社会実装により、さらなる労働環境の変革に挑戦します。