ロボットバンク、アジア初開催の「Humanoids Summit Tokyo 2026」に出展。最新ヒューマノイドロボットの実機を公開

ロボットバンク株式会社

Humanoids Summit Tokyo 2026

■ 発表内容のポイント

次世代ヒューマノイドの展示・実演

高度な自律走行と器用な手先作業を両立した最新モデルを展示。人間に近い動きで複雑なタスクをこなすデモンストレーションを実施します。

実社会への導入ソリューション

物流、製造、サービス現場における人手不足を解決する、具体的な運用シナリオを提案。単なる「展示物」ではない、即戦力としての活用術を公開します。

エコシステムと共創の提案

開発プラットフォームの提供を通じて、パートナー企業との新たなビジネスモデル構築を目指します。

■開催概要

展示会名 ：Humanoids Summit Tokyo 2026

会場 ：2026年5月28日 (木)～5月29日(金) 10:00 - 17:00

場所 ：高輪ゲートウェイカンファレンスホール B2F LINK PILLAR

ブース番号：243-244

主催 ：Humanoids Summit Inc.

URL ：https://humanoidssummit.com

■会社概要

社名 ：ロボットバンク株式会社

設立 ：2022年2月

代表者 ： 森 啓翔

本社 ：東京都市谷田町一丁目１０番地 プライム市ヶ谷ビル6F

ホームページ ：https://www.robotbank.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TAU4VjM6EzM ]

■ ロボットバンク株式会社について

「ロボットをより身近に」を掲げ、サービスロボットの普及を牽引。2026年、ヒューマノイド技術の 社会実装により、さらなる労働環境の変革に挑戦します。