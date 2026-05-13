待望のホワイト登場。KTC、超軽量600gの15.6型モバイルモニター「H15F8」新発売

KTC科技日本株式会社

「ノートPCの画面だけでは手狭…」

「出張先のホテルで映画を大きな画面で観たい」

「Switchのゲームをもっと迫力あるサイズで楽しみたい」

そんな声に応える、軽量・コンパクトなモバイルモニターに、新たにホワイトカラーが仲間入りしました。

このたびKTCは、15.6インチ Fast IPS パネル を採用したポータブルディスプレイの新色 「H15F8(https://amzn.to/3R9bTqE)（ホワイト）」 を発売いたします。従来より販売中のブラックモデル 「H15F9(https://amzn.to/4wwJc7s)」 に加え、清潔感のある白が登場。デスク周りを明るく彩り、特に女性ユーザーやミニマルな空間をお好みの方にぴったりです。

発売を記念して、通常価格 10,980円（税込）のところ、限定クーポンコード「05WH15F8」 をご利用いただくと 5％OFF、最終お支払い額 10,431円（税込・送料別）という特別価格で提供いたします（ホワイト・ブラック共通）。

■ カフェで、新幹線で、リビングで。1台あると、世界が広がる

朝の通勤電車。ノートPCでプレゼン資料をチェックしながら、もう一つ画面があれば… そんなときにH15F8を取り出し、Type-Cケーブル1本で接続すれば、即座にデュアルディスプレイ環境が完成。メールと資料作成を画面2つで同時に進めれば、作業効率は格段にアップします。

重さはわずか 600g。ペットボトル1本よりも軽いので、バッグに入れて持ち歩いても負担になりません。

カフェでのテレワークや、出張先のホテルでのリラックスタイムにも最適。15.6インチ FHD（1920×1080） の大画面で、NetflixやYouTubeの動画を存分に楽しめます。非光沢 Fast IPS パネルにより映り込みが少なく、長時間見ていても目が疲れにくいのも大きな魅力です。

■ あらゆるデバイスと友達になる。Switch・PS5・スマホにも即接続

ゲーマーにも嬉しい機能が満載です。H15F8(https://amzn.to/3R9bTqE)／H15F9(https://amzn.to/4wwJc7s) は、Nintendo Switch（Switch 2も含む）、PS5／PS4、Xbox、さらには Type-C映像出力対応のスマートフォン にも、ドライバ不要ですぐに接続できます。

例えば――

出張先のホテルでSwitchを接続し、『ゼルダの伝説』の広大な世界を大きな画面で堪能。

友達の家に持って行って、『マリオカート』や『オーバークック』で協力プレイ。15.6型なら2人で見ても快適。

スマホの映像をミラーリングして、旅行の写真やTikTokをみんなでシェア。

HDMI端子に加え、映像伝送と給電を同時に行えるType-Cポートを2つ搭載。電源を別途用意する必要がなく、ケーブル周りもすっきり。スマホやゲーム機のバッテリーを気にせず長時間楽しめます。

■ テレワーク時代の「第二の画面」として。目にも優しい設計

在宅勤務が定着した今、「サブモニターがあるだけで作業効率が上がった」という声をよく聞きます。

H15F8／H15F9 は、ブルーライトカット機能を標準搭載。長時間の資料作成やオンライン会議でも、目の疲れを軽減します。また、1000:1の高コントラストと178°の広視野角により、画面を斜めから見ても色や明るさが変わらず、複数人での確認にも便利です。

内蔵デュアルスピーカーもあるので、別途スピーカーを持ち歩く必要はありません。会議の音声も、動画のサウンドも、その場ですぐに楽しめます。

■ 選べる2色。あなたのスタイルに合わせて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148306/table/64_1_c11211378f6bee9e535363498cb0399e.jpg?v=202605140151 ]

■ 発売記念スペシャルプライス

通常価格10,980円（税込）クーポンコード05WH15F9（5％OFF）最終お支払い額10,431円（税込）

ご購入はこちら（ホワイト／新製品）：https://amzn.to/3R9bTqE

ご購入はこちら（ブラック／既存モデル）：https://amzn.to/4wwJc7s

■ 安心の保証＆サポート

KTC は 本体1年保証、付属品3年保証 を提供。日本語サポートチームが、設定からトラブルまで迅速に対応します。また、製品の無償リサイクル回収も承っております。

この春、あなたの「画面の使い方」をもっと自由に、もっと軽やかに。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

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