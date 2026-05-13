施術家の78%が「施術効果をクライアントに伝えきれていない」と回答｜可視化ツールへの関心は9割超
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、整体師・セラピスト・カウンセラーなど施術業に従事する30～59歳の男女100名を対象に「施術効果の伝え方に関する意識調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：施術業（整体・鍼灸・エステ・カウンセリング等）に従事する30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 施術やセッションの効果を、クライアントに十分に伝えられていると感じますか？
・十分に伝えられている：22% ・やや伝えきれていない：49% ・まったく伝えきれていない：29%
施術家の約8割が、施術効果をクライアントに「伝えきれていない」と感じていることが明らかになりました。
Q2. クライアントに効果を伝える際、最も困っていることは何ですか？（複数回答）
・目に見えない変化を言葉で説明するのが難しい：71% ・クライアントが「なんとなく良くなった」としか感じてくれない：58% ・施術前後の変化を客観的に示す手段がない：54% ・クライアントに「本当に効いているの？」と疑われることがある：31%
「目に見えない変化を言葉で説明するのが難しい」が最多で、7割以上の施術家が言語化の壁に直面しています。
Q3. 施術の効果を「画面やデータで可視化できるツール」があれば使ってみたいですか？
・ぜひ使いたい：62% ・興味がある：29% ・あまり興味がない：7% ・まったく興味がない：2%
「ぜひ使いたい」「興味がある」を合わせると91%が可視化ツールに関心を持っており、施術業界における可視化ニーズの高さが浮き彫りになりました。
Q4. 施術効果の可視化ツールに対して、いくらまでなら投資できますか？
・10万円以下：18% ・10～30万円：34% ・30～50万円：28% ・50万円以上：12% ・投資する予定はない：8%
30万円以上の投資を検討できる施術家が40%存在し、施術効果の可視化に対する投資意欲の高さがうかがえます。
■ 調査結果に対する当社の見解
今回の調査結果は、施術業界において「効果の可視化」が長年の課題であり続けていることを示しています。
当社が企画開発するMeijiメタハンターは、886項目の3Dスキャンで全身のエネルギーバランスを画面に表示し、施術前後の変化を視覚的にクライアントに提示できる波動測定器です。「言葉では伝えきれない変化」を、データで示すことが可能になります。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：施術業（整体・鍼灸・エステ・カウンセリング等）に従事する30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 施術やセッションの効果を、クライアントに十分に伝えられていると感じますか？
・十分に伝えられている：22% ・やや伝えきれていない：49% ・まったく伝えきれていない：29%
施術家の約8割が、施術効果をクライアントに「伝えきれていない」と感じていることが明らかになりました。
Q2. クライアントに効果を伝える際、最も困っていることは何ですか？（複数回答）
・目に見えない変化を言葉で説明するのが難しい：71% ・クライアントが「なんとなく良くなった」としか感じてくれない：58% ・施術前後の変化を客観的に示す手段がない：54% ・クライアントに「本当に効いているの？」と疑われることがある：31%
「目に見えない変化を言葉で説明するのが難しい」が最多で、7割以上の施術家が言語化の壁に直面しています。
Q3. 施術の効果を「画面やデータで可視化できるツール」があれば使ってみたいですか？
・ぜひ使いたい：62% ・興味がある：29% ・あまり興味がない：7% ・まったく興味がない：2%
「ぜひ使いたい」「興味がある」を合わせると91%が可視化ツールに関心を持っており、施術業界における可視化ニーズの高さが浮き彫りになりました。
Q4. 施術効果の可視化ツールに対して、いくらまでなら投資できますか？
・10万円以下：18% ・10～30万円：34% ・30～50万円：28% ・50万円以上：12% ・投資する予定はない：8%
30万円以上の投資を検討できる施術家が40%存在し、施術効果の可視化に対する投資意欲の高さがうかがえます。
■ 調査結果に対する当社の見解
今回の調査結果は、施術業界において「効果の可視化」が長年の課題であり続けていることを示しています。
当社が企画開発するMeijiメタハンターは、886項目の3Dスキャンで全身のエネルギーバランスを画面に表示し、施術前後の変化を視覚的にクライアントに提示できる波動測定器です。「言葉では伝えきれない変化」を、データで示すことが可能になります。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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