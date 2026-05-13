株式会社モディア、AI搭載のD2C特化型意思決定OS『Modia Intelligence』を正式ローンチ
株式会社モディア（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：新島 諒）は、D2C/EC事業者に特化したAI搭載リアルタイム意思決定プラットフォーム『Modia Intelligence（https://modia-intelligence.com/）』を正式ローンチしたことをお知らせいたします。
Modia Intelligence は、単なる広告分析ツールではありません。
広告、LP、CRM、在庫、物流、卸、利益構造など、D2C経営に分散する情報を統合し、「今日、何を、なぜ、どの順番で判断すべきか」を返す、D2C事業者に特化した“意思決定OS”です。
■ 開発背景
現在、多くのD2C/EC事業者は、
・Shopify
・Meta広告
・Google Analytics
・LINE
・CRM
・倉庫 / 物流管理
など、膨大なデータとツールを扱っています。
しかし現場では、「結局、今日何を優先すべきかわからない」「社長しか判断できない」「広告・LP・利益・在庫が分断されている」
という、“意思決定の属人化”が大きな課題になっています。
さらに近年では、
・CPA高騰
・物流費高騰
・円安
・粗利圧迫
・卸構造の変化
など、
D2C経営を取り巻く不確実性が急速に高まっています。
株式会社モディアは、
「D2C経営者は、分析不足で負けているのではない。判断の遅れで、利益を失っている。」
という考えのもと、Modia Intelligence を開発いたしました。
■ Modia Intelligenceとは
Modia Intelligence は、「売上を上げ・コストを改善し・スケールする」といったD2Cのロードマップに合わせて設計されています。
D2Cに特化したAIを活用し、
* 広告
* 売上
* 在庫
* ファネル
* SKU
* 物流
* 卸利益
などを横断分析。
単なる“可視化”ではなく、
「売上を上げ・コストを改善し・スケールする」ためには「どの施策を、なぜ、どの順番で実行すべきか」
をリアルタイムで提示します。そして決めた意思決定を、制作や実装支援まで行います。ダッシュボードで意思決定をしていただくだけで、実装まで完了し、効果が可視化できるというサービスです。
■ 主な特徴
1. AI搭載の意思決定エンジン
CPA悪化、ROAS低下、在庫リスク、クリエイティブ疲弊などをリアルタイムで検知。
例えば、
* CPA悪化 → 広告停止提案
* LP CVR低下 → FV改善提案
* 在庫減少 → 発注提案
* 地域送料悪化 → 出荷拠点変更提案
など、
“利益インパクト順”に意思決定を返します。
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2. 利益改善支援（Modia Network）
Modia Intelligence は、
単なる分析に留まらず、
物流・OEM・仕入れ・制作などの実装支援も提供。
特に物流領域では、
提携企業との連携により、
物流改善だけで月30～40万円規模の利益改善余地
が生まれるケースもあります。
売上拡大だけでなく、
「利益を残せる構造を先に作る」
ことを重視しています。
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3. D2Cスケール支援
Modia Intelligence は、
実際のD2C運営で培った知見をもとに、
* 卸戦略
* SKU設計
* ブランド設計
* 物流最適化
* 直営店舗
* PR / インフルエンサー施策
* 海外展開
など、
D2Cブランドのスケールフェーズまで支援します。
■ 初期導入パートナー募集（10社限定）
Modia Intelligence の正式ローンチに伴い、
初期導入パートナーを10社限定で募集いたします。
対象：
* Shopifyを中心にD2C/ECを展開している企業
* 利益改善・物流改善に課題を感じている企業
* 卸・SKU・在庫戦略に課題を持つ企業
* 「分析」ではなく「意思決定」を強化したい企業
初期導入パートナーには、
* Modia Intelligence の優先導入
* 物流改善支援
* 制作 / 実装支援
* 代表 新島 諒による導入伴走
などを提供予定です。
■ 代表コメント
私は約15年に渡り、D2Cの業界で卸営業からマーケティング、商品開発・需要予測・海外展開・店舗開発まで幅広く戦略を組み立て実行してきました。
その中で感じたのはD2C経営は、判断が遅れて、利益を失っている。
Modia Intelligence は、
“分析を見るためのツール”ではなく、
“利益を生み出す判断を返すOS”として開発しました。
私たちは、日本のD2C事業者が、
世界一の解像度を持って、
より強い経営判断を行える未来を目指しています。
株式会社モディア 代表取締役 新島 諒
■ 会社概要
会社名: 株式会社モディア
所在地: 大阪府大阪市西区
代表者: 代表取締役 新島 諒
事業内容: D2C事業 / SaaS開発 / ブランド運営
URL: https://modia-inc.com/
■ 価格や詳細のお問い合わせ先
価格やサービス詳細についてのお問い合わせ・初期パートナーお申込み:
https://modia-intelligence.com/
事業に関するお問い合わせ:
株式会社モディア Modia Intelligence事業部
報道関係者様お問い合わせ:
株式会社モディア 広報担当