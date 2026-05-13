株式会社モディア、AI搭載のD2C特化型意思決定OS『Modia Intelligence』を正式ローンチ

写真拡大

株式会社モディア

　株式会社モディア（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：新島 諒）は、D2C/EC事業者に特化したAI搭載リアルタイム意思決定プラットフォーム『Modia Intelligence（https://modia-intelligence.com/）』を正式ローンチしたことをお知らせいたします。


Modia Intelligence は、単なる広告分析ツールではありません。


広告、LP、CRM、在庫、物流、卸、利益構造など、D2C経営に分散する情報を統合し、「今日、何を、なぜ、どの順番で判断すべきか」を返す、D2C事業者に特化した“意思決定OS”です。





■ 開発背景


現在、多くのD2C/EC事業者は、


・Shopify


・Meta広告


・Google Analytics


・LINE


・CRM


・倉庫 / 物流管理


など、膨大なデータとツールを扱っています。


しかし現場では、「結局、今日何を優先すべきかわからない」「社長しか判断できない」「広告・LP・利益・在庫が分断されている」


という、“意思決定の属人化”が大きな課題になっています。


さらに近年では、


・CPA高騰


・物流費高騰


・円安


・粗利圧迫


・卸構造の変化


など、


D2C経営を取り巻く不確実性が急速に高まっています。


株式会社モディアは、


「D2C経営者は、分析不足で負けているのではない。判断の遅れで、利益を失っている。」


という考えのもと、Modia Intelligence を開発いたしました。



■ Modia Intelligenceとは


Modia Intelligence は、「売上を上げ・コストを改善し・スケールする」といったD2Cのロードマップに合わせて設計されています。


D2Cに特化したAIを活用し、


* 広告


* 売上


* 在庫


* ファネル


* SKU


* 物流


* 卸利益


などを横断分析。


単なる“可視化”ではなく、


「売上を上げ・コストを改善し・スケールする」ためには「どの施策を、なぜ、どの順番で実行すべきか」


をリアルタイムで提示します。そして決めた意思決定を、制作や実装支援まで行います。ダッシュボードで意思決定をしていただくだけで、実装まで完了し、効果が可視化できるというサービスです。



■ 主な特徴


1. AI搭載の意思決定エンジン


CPA悪化、ROAS低下、在庫リスク、クリエイティブ疲弊などをリアルタイムで検知。


例えば、


* CPA悪化 → 広告停止提案


* LP CVR低下 → FV改善提案


* 在庫減少 → 発注提案


* 地域送料悪化 → 出荷拠点変更提案


など、


“利益インパクト順”に意思決定を返します。


---


2. 利益改善支援（Modia Network）


Modia Intelligence は、


単なる分析に留まらず、


物流・OEM・仕入れ・制作などの実装支援も提供。


特に物流領域では、


提携企業との連携により、


物流改善だけで月30～40万円規模の利益改善余地


が生まれるケースもあります。


売上拡大だけでなく、


「利益を残せる構造を先に作る」


ことを重視しています。


---


3. D2Cスケール支援


Modia Intelligence は、


実際のD2C運営で培った知見をもとに、


* 卸戦略


* SKU設計


* ブランド設計


* 物流最適化


* 直営店舗


* PR / インフルエンサー施策


* 海外展開


など、


D2Cブランドのスケールフェーズまで支援します。



■ 初期導入パートナー募集（10社限定）


Modia Intelligence の正式ローンチに伴い、


初期導入パートナーを10社限定で募集いたします。


対象：


* Shopifyを中心にD2C/ECを展開している企業


* 利益改善・物流改善に課題を感じている企業


* 卸・SKU・在庫戦略に課題を持つ企業


* 「分析」ではなく「意思決定」を強化したい企業



初期導入パートナーには、


* Modia Intelligence の優先導入


* 物流改善支援


* 制作 / 実装支援


* 代表 新島 諒による導入伴走


などを提供予定です。



■ 代表コメント



私は約15年に渡り、D2Cの業界で卸営業からマーケティング、商品開発・需要予測・海外展開・店舗開発まで幅広く戦略を組み立て実行してきました。


その中で感じたのはD2C経営は、判断が遅れて、利益を失っている。



Modia Intelligence は、


“分析を見るためのツール”ではなく、


“利益を生み出す判断を返すOS”として開発しました。



私たちは、日本のD2C事業者が、


世界一の解像度を持って、


より強い経営判断を行える未来を目指しています。



株式会社モディア　代表取締役　新島 諒



■ 会社概要


会社名: 株式会社モディア


所在地: 大阪府大阪市西区


代表者: 代表取締役 新島 諒


事業内容: D2C事業 / SaaS開発 / ブランド運営


URL: https://modia-inc.com/



■ 価格や詳細のお問い合わせ先


価格やサービス詳細についてのお問い合わせ・初期パートナーお申込み:


https://modia-intelligence.com/


事業に関するお問い合わせ:


株式会社モディア Modia Intelligence事業部


報道関係者様お問い合わせ:


株式会社モディア 広報担当