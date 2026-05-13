新潮社の新しい情報・教養サブスク「新潮QUE(キュー)」が5月18日にスタート！

株式会社新潮社

わからなければAIに聞けばいい――。簡単に“正解”が手に入る時代、その答えを導きだす「問う力」こそ、求められているのではないでしょうか。毎日触れることで知らぬうちに「問う力」が身についていく。私たちの思考を磨き、世界の見え方を新しくする。「新潮QUE」はそんな体験をご提供します。

この度、新潮社は週刊新潮をはじめとした新潮社のノンフィクション・人文系コンテンツを横断的に掲載する定額制のデジタル媒体（サブスクリプションサービス）を立ち上げることにしました。

名称は「新潮QUE（キュー）」です。

わからなければAIに聞けばいい――。AIやSNSが普及したことで私たちの生活は一変しました。

疑問に感じたことを検索し、AIに問えばあっという間に“正解”に辿り着くことができます。しかし、その答えを導き出すにはどんな「問い」を入力すべきなのか、提示された正解を信じていいのか、AIは教えてくれません。

新潮QUEのテーマは「問う力」です。AIやSNSにより世の中の「速さ」「便利さ」は一層加速しました。しかし、その「速さ」「便利さ」の裏で失われ、見えなくなっている「何か」があります。その「何か」を問いかけ、ユーザーの皆様の人生や仕事において有益な情報と教養をお届けしたいと考えています。

新潮QUEでは、週刊新潮、オリジナルの記事の掲載に加えて長年、政財官界で高い人気を誇る国際情報サイト「Foresight」も合流します。さらに新潮社のベストセラーや週刊新潮を発売前日に読める電子書籍の読み放題サービス、各界の第一人者による教養動画も展開していきます。

毎日触れることで知らぬうちに「問う力」＝「教養」が身に付いていく。安易な答えを求めるのではなく、深い問いを促す。ユーザーの皆様にそんな体験をご提供してまいります。

【「問う力」とは？ 新潮QUEでできる5つのこと】

⑴ プロの頭脳をポケットに

――各界の第一人者からビッグネームまで、識者の記事から知見を自然に蓄積。

⑵ 知的習慣をインストール

――編集部厳選、話題の電子書籍とわかりやすい教養動画で学びを習慣化。

⑶ インサイド情報を最速で

――発売前日に「週刊新潮」電子版をどこよりも早く入手。

⑷ インテリジェンスを強化

――政財官界注目の会員制サイト「Foresight」が読み放題。

⑸ 日々の思索をアーカイブ

――「問い」をメモで蓄積「マイノート」機能で思考を整理。

【プラン詳細】私たちの人生を新しくするための情報・教養サブスク 新潮QUE

プレミアムプラン：月額2,400円（税込）

プレミアム＋プラン：年額24,000円（税込）

国際＋Foresightプラン：月額800円（税込）

※企業向けの法人プランのご用意もございます

その他詳細はこちらのURLよりご覧ください

https://que.dailyshincho.jp/launch/