AO Coolers（エーオークーラーズ）「アリゾナカラーコレクション」販売中

株式会社ミモナ

株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役社長：池田道夫）は、2026年1月より輸入代理店を務めるアメリカのソフトクーラーバッグブランド「AO Coolers（エーオークーラーズ）」より、新たなカラーコレクション「アリゾナカラーコレクション」を発売中です。

アリゾナの自然から着想を得た新カラーコレクション

アリゾナカラーコレクションは、ブランドのルーツであるアリゾナ州の雄大な自然を背景に、2つのシリーズで展開します。

「レイク・ハバスシリーズ」は、開放感のあるレイク・ハバスのビーチをイメージしたシリーズです。早朝の澄んだ青空を思わせる「ブルーベル」と、日中の爽やかな湖を感じさせる「ビーチグラスグリーン」の2カラーをラインアップしています。

「グランドキャニオンシリーズ」は、グランドキャニオンの壮大な風景を落とし込んだシリーズです。夜明け前の岩壁を表現した「クールグレー」と、真昼の赤土を象徴する「バーントオーカー」の2カラーを展開します。

カラー展開

【レイク・ハバスシリーズ】

ブルーベル／ビーチグラスグリーン

【グランドキャニオンシリーズ】

クールグレー／バーントオーカー

商品一覧

レイク・ハバスシリーズ

■ランチクーラー

[販売価格（税込）]8,140円

[サイズ]幅22×高さ25×奥行18cm

[重量]545g

[容量]5.7L

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン、シリコーンゴム

[カラー]ブルーベル、ビーチグラスグリーン

ブルーベル

ビーチグラスグリーン

■9パック キャンバス ソフトクーラー

[販売価格（税込）]9,900円

[サイズ]幅32×高さ25×奥行16cm

[重量]900g

[容量]8.5L

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]ブルーベル、ビーチグラスグリーン

ブルーベル

ビーチグラスグリーン

グランドキャニオンシリーズ

■12パック キャンバス ソフトクーラー

[販売価格（税込）]10,560円

[サイズ]幅36×高さ30×奥行18cm

[重量]1,050g

[容量]11L

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]クールグレー、バーントオーカー

クールグレー

バーントオーカー

■24パック キャンバス ソフトクーラー

[販売価格（税込）]13,750円

[サイズ]幅43×高さ30×奥行25cm

[重量]1,500g

[容量]23L

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]クールグレー、バーントオーカー

クールグレー

バーントオーカー

AO Coolersについて

AO Coolers（エーオークーラーズ）は、アメリカ・アリゾナ州発のソフトクーラーブランドです。高い保冷力と耐久性を兼ね備えた製品は、アウトドアシーンを中心に世界中で支持されています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミモナ

事業開発本部 Wholesale第二事業部

outdoor-support@mimona.co.jp