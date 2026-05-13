AO Coolers（エーオークーラーズ）「アリゾナカラーコレクション」販売中
株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役社長：池田道夫）は、2026年1月より輸入代理店を務めるアメリカのソフトクーラーバッグブランド「AO Coolers（エーオークーラーズ）」より、新たなカラーコレクション「アリゾナカラーコレクション」を発売中です。
アリゾナの自然から着想を得た新カラーコレクション
アリゾナカラーコレクションは、ブランドのルーツであるアリゾナ州の雄大な自然を背景に、2つのシリーズで展開します。
「レイク・ハバスシリーズ」は、開放感のあるレイク・ハバスのビーチをイメージしたシリーズです。早朝の澄んだ青空を思わせる「ブルーベル」と、日中の爽やかな湖を感じさせる「ビーチグラスグリーン」の2カラーをラインアップしています。
「グランドキャニオンシリーズ」は、グランドキャニオンの壮大な風景を落とし込んだシリーズです。夜明け前の岩壁を表現した「クールグレー」と、真昼の赤土を象徴する「バーントオーカー」の2カラーを展開します。
カラー展開
【レイク・ハバスシリーズ】
ブルーベル／ビーチグラスグリーン
【グランドキャニオンシリーズ】
クールグレー／バーントオーカー
商品一覧
レイク・ハバスシリーズ
■ランチクーラー
[販売価格（税込）]8,140円
[サイズ]幅22×高さ25×奥行18cm
[重量]545g
[容量]5.7L
[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン、シリコーンゴム
[カラー]ブルーベル、ビーチグラスグリーン
ブルーベル
ビーチグラスグリーン
■9パック キャンバス ソフトクーラー
[販売価格（税込）]9,900円
[サイズ]幅32×高さ25×奥行16cm
[重量]900g
[容量]8.5L
[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン
[カラー]ブルーベル、ビーチグラスグリーン
ブルーベル
ビーチグラスグリーン
グランドキャニオンシリーズ
■12パック キャンバス ソフトクーラー
[販売価格（税込）]10,560円
[サイズ]幅36×高さ30×奥行18cm
[重量]1,050g
[容量]11L
[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン
[カラー]クールグレー、バーントオーカー
クールグレー
バーントオーカー
■24パック キャンバス ソフトクーラー
[販売価格（税込）]13,750円
[サイズ]幅43×高さ30×奥行25cm
[重量]1,500g
[容量]23L
[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン
[カラー]クールグレー、バーントオーカー
クールグレー
バーントオーカー
AO Coolersについて
AO Coolers（エーオークーラーズ）は、アメリカ・アリゾナ州発のソフトクーラーブランドです。高い保冷力と耐久性を兼ね備えた製品は、アウトドアシーンを中心に世界中で支持されています。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ミモナ
事業開発本部 Wholesale第二事業部
outdoor-support@mimona.co.jp