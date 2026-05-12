波屋、「SemiLattice（セミラティス）」と戦略的提携　海外展開事業「Global Market Design」を開始

株式会社波屋

株式会社波屋（本社：東京都目黒区、代表取締役：菅原拓実 / 森本進一、以下「波屋」）は、グローバルコミュニティカンパニーである合同会社SemiLattice（以下、セミラティス）と戦略的提携し、海外展開事業「Global Market Design」を開始いたします。

本提携により、日本産プロダクトを現地市場に適合させ、販路構築から販売までを自ら担い、現地での売上創出までを一気通貫で実現します。戦略提供にとどまらず、自ら売上をつくる立場に立つことで、その有効性を実証し、実践知としてパートナー企業へ還元していきます。

第一弾として、英国・ロンドンにて、日本産抹茶の仕入れ・販売事業を開始いたします。ロンドン

市内の複数のカフェ・レストランへの卸販売を通じ、日本産抹茶の現地拡大を本格化しています。

■ 実施背景について

波屋はこれまで、PR思考を用いて企業や商品の「意味と伝達のアップデート」を行い、事業成長を支援してきました。

少子化により日本市場が縮小していく中で、多くの企業にとって海外展開の重要性は高まっています。一方で、海外に進出しても現地で売上をつくり、事業として成立させることの難易度は依然として高い状況にあります。

こうした課題に対し、私たちは日本で実践してきた「意味と伝達のアップデート」というアプローチが、海外における売上創出や事業成長にも応用できると考えました。

その有効性を机上の戦略ではなく、実践を通じて検証し、ノウハウとして還元していくため、私たちは自ら現地での事業展開に取り組んでいます。

今後は英国国内での取引拡大を進めるとともに、将来的には欧州・北米・アジアへの展開や取り扱い商材の拡充を図ります。あわせて、海外展開を検討する日本のスタートアップ・中小企業との連携を進め、「Global Market Design」を通じた販路開拓支援を本格化していきます。

■ セミラティスとの戦略的提携による実行体制

セミラティスは、世界54か国・約3,800人のネットワークを有するグローバルコミュニティカンパニーです。

これまで、メンバーの強みや専門性を活かし、ロンドンにおける和太鼓公演の企画・実施や、英国で開催された「UK駅伝」における日本文化発信プロジェクトの広報支援など、海外市場における多様なプロジェクトを推進してきました。さらに、日本企業の海外進出における広報・ブランディング支援や事業化支援などを通じ、グローバル環境におけるプロジェクト推進およびチームビルディングの知見を蓄積しています。

本提携により、波屋の戦略設計力と、セミラティスのグローバルネットワークおよび人材基盤を統合し、海外市場における実行体制を構築します。各プロジェクトに応じて適切な人材を選定し、現地チームとして編成。市場特性やフェーズに応じた柔軟なチーム構築を行うことで、戦略の実行精度とスピードを高めます。

本提携は単なる連携にとどまらず、海外市場における事業創出を共同で推進するパートナーシップであり、従来の海外展開における「人材」と「実行」の課題を解消する新たなモデルの構築を目指します。

■ 代表者コメント

株式会社波屋 代表取締役 菅原拓実 コメント

「これからの時代、より多くの日本企業が海外で販路を築き、外貨を稼いでいくことが不可欠だと考えています。そのためには、現地で挑戦し、PDCAを回しながらトライアンドエラーを重ね、そのプロセスを知見として蓄積・還元していく必要があります。私たちはまず自らその挑戦を実行し、日本企業の海外展開や成長に還元できるノウハウを生み出していきます。」

合同会社SemiLattice 代表・鎌田薫 コメント

「国境を越えて事業をつくる上で本質的に重要なのは、“戦略”だけでなく、“誰とやるか”だと考えています。セミラティスのネットワークと人材の力を通じて、現地で機能するチームを構築し、実行まで伴走することで、日本企業の海外展開に新しい選択肢を提示していきます。」

■ 合同会社SemiLatticeについて

「人と人の縁をつなぎ、世界中の日本人の強みとワクワクを起点に挑戦の場をつくる」ことをビ

ジョンに掲げるグローバルコミュニティカンパニー。世界54か国・約3,800人のネットワークを有

し、自己実現支援から共創プロジェクトの立ち上げ、企業との協働による事業推進までを一貫し

て支援しています。

所在地：オンライン（日本・英国・フランス・ノルウェー・米国・香港・ジャカルタ他）

CEO ：鎌田薫

URL ：https://semilatticeworld.com/about

■ 株式会社波屋について

「世界を動かす、波を起こす。」をミッションに掲げ、「意味と伝達のアップデート」を通じて、企業やブランドの成長をつくる会社です。

所在地 ：東京都目黒区下目黒1-2-18 横河ビルヂング2F

代表者 ：代表取締役 菅原拓実 / 森本進一

設立 ：2024年12月

URL ：https://namiya-tokyo.jp/