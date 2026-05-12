大ヒット上映中！ ジョン・レノンがビートルズ解散後に行った唯一のフル・コンサートが、最高の映像と音響で甦る！映画『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』

カルチャヴィル合同会社(C)Yoko Ono Lennon

ジョン・レノンがビートルズ解散後に行った唯一のフル・コンサート、”ワン・トゥ・ワン・コンサート”が最高の映像と音響でスクリーンに甦る、映画『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』。

ザ・ビートルズの「カム・トゥゲザー」に加え、「イマジン」、「マザー」、「平和を我等に（Give Peace A Chance）」などのソロ代表曲を熱唱するジョンの貴重なライヴ映像に感動の声が寄せられる中、東京・立川シネマシティにて、5月22日（金）から28（木）まで1週間の期間限定上映が決定しました！

初日の5月22日（金）には、立川直樹氏によるプレトーク付きのスペシャル上映も開催されます。

立川直樹氏 コメント

映画のタイトルにもなった「パワー・トゥ・ザ・ピープル」で始まる「ワン・トゥ・ワン・コンサート」で、ジョンは筋金入りのロックン・ローラーであることを証明した。ヨーコさんが読むヒトラーの言葉にかぶる構成に唸らされる「ギブ・ピース・ア・チャンス」まで15曲。非常に濃密で、ポリティカルな要素が実に見事にロックン・ロールと溶けあっている。

20年という歳月をかけて素晴らしい修復作業をしたショーンの思いと情熱が随所から伝わってくるのもいい。これをスクリーンで体験できる喜びとともに、この唯一無二のライブフィルムが永久保存されることに心から拍手を送りたい。夜を徹して語れる魅力がある。

立川直樹（プロデューサー/ディレクター）

■ 立川シネマシティ 立川直樹氏 プレトーク付き上映

5月22日（金）18:30開演

立川直樹氏プレトークに引き続き本編上映（20:25 終映予定）

鑑賞チケット：3,000円

詳細：立川シネマシティ HP: https://cinemacity.co.jp

(C)Yoko Ono Lennon

1972年8月30日、ウィローブルックの知的・発達障がいを持つ子どもたちのためのチャリティとしてNYマディソン・スクエア・ガーデンで開催された「ワン・トゥ・ワン・コンサート」は、昼夜の2公演が完売し計4万人を動員。結果として、ジョンとヨーコが行った唯一のフル・コンサートとなり、伝説として今に語り継がれています。

今回の全世界的なイベント上映にあたり、ショーン・オノ・レノン率いるグラミー賞7回受賞の精鋭チームは、20年の歳月をかけ、一コマずつ手作業で映像をレストア。音源に関しても同様に徹底的に修復し、192kHz/24bitのハイレゾ・ステレオ、5.1chサラウンド、一部劇場ではドルビーアトモスという最高の音響にリマスターし、臨場感あふれるマルチスクリーン映像と極上のサウンドで上映されます。

圧倒的な存在感でロックンロールを体現するジョン、シャウトするヨーコ、唯一残された貴重なパフォーマンス映像は、ジョン、ビートルズ、そしてすべての音楽ファン必見です。

なお、本作のメイン劇場TOHOシネマズ シャンテの上映は5月14日（木）まで。

また、109シネマズプレミアム新宿では、5月15日（金）から21日（木）までの1週間限定でのドルビーアトモス上映が決定しています。ドルビーアトモスでの鑑賞はこれが最後のチャンス！

今だからこそ体感したい、貴重なライヴ映像をお見逃しなく。

上映日等、詳細はオフィシャルサイトにてご確認ください。

＊日本公開オフィシャルサイト： https://www.culture-ville.jp/powertothepeople

本作は、ザ・ビートルズ解散後、ジョン・レノンがオノ・ヨーコとともに行った唯一のフル・コンサート「ワン・トゥ・ワン・コンサート」のライヴを、ショーン・オノ・レノン率いるグラミー賞7回受賞の精鋭チームが最新技術でレストア・再編集・リミックスし、最高の映像と音響でスクリーンに甦らせたライヴ映像作品。

1972年8月30日、NYマディソン・スクエア・ガーデンで、知的・発達障がいを持つ子どもたちへのチャリティとして開催された「ワン・トゥ・ワン・コンサート」は、ジョン＆ヨーコ、プラスティック・オノ・バンド、エレファンツ・メモリー、そしてスティーヴィー・ワンダーらスペシャル・ゲストが出演。夜そして昼の2公演が即完売し計4万人を動員、ビートルズ解散後のジョンの唯一のフルコンサートであり、ジョンとヨーコのラスト・ライヴでもあるこのステージは伝説として今に語り継がれています。

「ロックンロールという原点へと立ち返ろうとしている（ショーン・レノン）」ジョン、そしてヨーコのパフォーマンスを、臨場感あふれる劇場のマルチスクリーン映像でお楽しみください。

上映劇場 （5/12現在） *new 5/12月追加分

ドルビーアトモス 上映劇場

東京） 109シネマズプレミアム新宿 5/15（金）～21（木）

5.1ch 上映劇場

東京） TOHOシネマズ シャンテ ～5/14（木）

立川シネマシティ 5/22（金）～28（木）＊new

神奈川） 109シネマズ港北 5/8（金）～5/14（木）

109シネマズゆめが丘 5/8（金）～5/12（火）

埼玉） イオンシネマ大宮 5/8（金）～5/14（木）

茨城） ユナイテッド・シネマ水戸 5/25（月）1日限定

北海道） ローソン・ユナイテッドシネマ札幌 5/28（木）1日限定

岩手） 中央映画劇場 5月中旬予定

山形） イオンシネマ天童 5/15（金）～5/21（木）

石川） イオンシネマ金沢 5/8（金）～5/14（木）

静岡） シネプラザサントムーン 5/22（金）～5/28（木）

シネマイーラ 5/17（日） 1日限定

長野） アイシティシネマ 5/8（金）～5/21（木）

愛知） 109シネマズ名古屋 5/1（金）～終映日未定

イオンシネマ名古屋茶屋 5/8（金）～5/14（木）

兵庫） 塚口サンサン劇場 5/8（金）～5/14（木）

奈良） ユナイテッド・シネマ橿原 5/22（金）～5/28（木）

三重） イオンシネマ東員 5/22（金）～5/28（木）

徳島） ufotable CINEMA 5/1（金）～5/14（木）

福岡） イオンシネマ大野城 5/15（金）～5/21（木）

鹿児島） ガーデンズシネマ 5/7（木）～5/15（金）（*5/10休映、5/12・13休館）

※追加上映劇場は、随時日本公開オフィシャルサイトに掲載いたします。

※日本公開オフィシャルサイト： https://www.culture-ville.jp/powertothepeople

『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』作品 INFO

INTRODUCTION

■ 時代を超えた平和へのメッセージ

1972年8月30日、ジョン＆ヨーコ/プラスティック・オノ・バンド ウィズ エレファンツ・メモリー、そしてスペシャル・ゲストによって、知的・発達障がいを持つ子どもたちのためのチャリティとして開催された「ワン・トゥ・ワン・コンサート」。延べ4万人の観客を動員し、当時の金額で150万ドル（現在の価値で約1,150万ドル相当）以上の寄付を集めたこのステージは、伝説として今に語り継がれています。

■ 最新技術による究極のスクリーン体験

本作は、1972年にスティーヴ・ゲブハルトが撮影した映像を元に、サイモン・ヒルトンが監督、ショーン・オノ・レノンがプロデュースを務め、マルチスクリーンを駆使した没入感のある体験を目指して製作されました。

ライヴ音源に関しても最高解像度でのデジタル修復を経て、192kHz/24bitのハイレゾ・ステレオ、5.1chサラウンド、さらに一部の劇場ではDolby Atmos（ドルビーアトモス）での上映が行われます。

演奏曲目には、「ニューヨーク・シティ」「インスタント・カーマ」「イマジン」「マザー」などジョンの代表曲に加え、ヨーコの「ドント・ウォーリー・キョウコ」「オープン・ユア・ボックス」、さらにはオーディエンスの熱気が最高潮に達した「カム・トゥゲザー」や「ハウンド・ドッグ」、そしてスティーヴィー・ワンダーら豪華ゲストが参加したアンコールの「平和を我等に」まで、圧巻のセットリストが並びます。

■ ショーン・オノ・レノンからのメッセージ

「このコンサートは、父の最後のコンサートだったので、僕の心の中で伝説的な存在でした。父がレスポールを弾いていたので、僕もレスポールが欲しくなったのを覚えています。

父がツアーに出る計画を立てながらも叶わなかった今、僕たちに残されているのはこのコンサート映像だけです。だからこそ、この作品に携われたことに深く感謝しています。

僕はこのコンサートを本当に美しいと思っています。70年代初頭、音楽がより洗練されていく中で、父はパンクの到来を予見するかのように、原点に戻って、生の、本能的なロックンロールへと立ち返ろうとしていました。それは非常にクールで、時代の流れに逆らった試みでした。

僕にとって、父が話したり動いたりしている姿を見るのは、言葉にできないほど特別なことです。誰もが知っている限られたイメージの中で育ってきた僕にとって、見たことも聞いたこともない断片に出会えることは、父と過ごす時間をもう少しだけ与えてもらったような、とても深い意味があるのです」

【作品情報】

タイトル： パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC

公開日： 2026/4/29（水・祝）

公開表記：4/29（水・祝）～TOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ なんば ほか公開

監督： サイモン・ヒルトン

製作： ショーン・オノ・レノン、ピーター・ウォースリー

出演： ジョン・レノン、オノ・ヨーコ、プラスティック・オノ・バンド、エレファンツ・メモリー、スティーヴィー・ワンダーほか

上映時間：81分

鑑賞料金：一律3,000円

（ドルビーアトモスなど特別なスクリーンでは追加料金がある場合がございます）

日本公開オフィシャルサイト： https://www.culture-ville.jp/powertothepeople

海外オフィシャルサイト： https://www.powertothepeoplefilm.com

予告編：『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』予告編

日本語字幕付き2分予告編：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=myHUJCC_5ns ]

日本語字幕付き予告編：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vSZkTgLlxb4 ]