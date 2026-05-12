次世代セキュア通信ソリューションを提供開始

有限会社シモウサ・システムズ

【新ソリューション提供開始のお知らせ】

TinyChannels ― WebTransportとゼロトラストアーキテクチャ、そしてエンドツーエンド暗号化通信で、企業間・拠点間のセキュアな相互接続に新たな選択肢を提供

2026年4月28日、有限会社シモウサ・システムズ（本社：〒104-0061 [本社住所]、取締役社長：山本 明生）は、次世代セキュア通信ソリューション「TinyChannels」の提供を開始しました。本サービスは、X.509証明書ベースの相互認証と、中継ノードがペイロードを復号できないエンドツーエンド暗号化（E2EE）を通じて、従来のVPNでは両立が難しかった「アプリケーション単位での明示的な通信認可」と「中継経路を含めた経路全体での秘匿性」を同時に実現します。詳細は https://tinychannels.io にてご確認いただけます。

■ ソリューションの目的や背景

近年、SaaSとオンプレミスの相互連携、海外拠点や協力会社への業務システム接続、運用者によるリモートアクセスなど、組織の境界を越えるアプリケーション通信は急速に増加しています。一方で、これらの通信を支える従来型VPNは「ネットワーク全体を信頼する」設計を前提としており、近年のゼロトラスト要件と整合しない場面が目立つようになってきました。さらに、ベンダー運用の中継サーバを経由する構成では、中継ノード運用者にトラフィックの平文が露出しうるという、原理的な課題も残されています。

有限会社シモウサ・システムズは、これらの課題を解決するために TinyChannels を開発しました。TinyChannelsは、通信を「ネットワーク」ではなく「チャネル（アプリケーション対アプリケーション）」という最小単位で個別に認可し、通信端点（End）間で完結するエンドツーエンド暗号化を提供します。中継を担う Edge は、暗号化された通信を中継できますが、その内容を復号することはできません。これにより、Edge を社外のクラウドや第三者運用環境に配置しても、データの機密性は損なわれません。

■ サービス詳細

TinyChannels は、以下の3つのコンポーネントで構成されます。

・End（エンド）

通信端点となる軽量モジュールです。アプリケーションが稼働するホストに常駐し、通信の暗号化／復号と、認可されたチャネル通信を担います。Windows / macOS / Linux に対応します。

※Windows、LinuxはARM系CPU未対応です

・Edge（エッジ）

複数の End 間の通信を中継する公開リレーです。WebTransport（QUIC over UDP）に対応し、低遅延かつファイアウォールに優しい経路を提供します。中継するペイロードを復号する機能は持たず、E2EE の前提を構造的に維持します。

・Center（センター）

認証局（CA）、認可マネージャ、ログ基盤（Quickwit）、運用ポータルを束ねる管理基盤です。お客様自身のオンプレミス環境または任意のクラウド上に設置可能で、トラストアンカーをすべてお客様の管理下に置くことができます。ベンダークラウドへのデータ依存はありません。

主な特長：

・ゼロトラストアーキテクチャに基づく認可マネージャへのアクセス

・X.509証明書ベースの相互認証（mTLS）を、End-Edge間およびEnd-End間の双方で実装

・WebTransport / QUIC 採用による低遅延通信とNAT越え対応

・中継ノードがペイロードを復号できないE2EE設計

・すべての認可判定・チャネル開閉・証明書発行を中央ログ基盤に記録し、ポータルから検索可能

・Windows / macOS / Linux に対応

■ ソフトウェア利用サブスクリプション料金

TinyChannels は、初期導入を検討されるお客様向けに、最大5Endまで無償でご利用いただける評価プランをご用意しています。本格導入向けには、必要なチャネル数に応じたサブスクリプション型ライセンス（End数ベース）を提供します。料金プランの詳細につきましては、[料金プラン詳細URL] をご参照ください。

■ 今後の展開

有限会社シモウサ・システムズは、TinyChannels をゼロトラスト時代の標準的な相互通信基盤へと育てるべく、以下の取り組みを順次進めてまいります。

・グループ／ユーザー単位でのきめ細かな認可ポリシ管理機能の拡充

・Webブラウザ上のJavaScript向けEndモジュール（WASMにて）

・監査・コンプライアンス要件に応えるレポーティング機能の充実

これらを通じて、お客様が「境界を越える通信」を、これまで以上に安心して、かつ運用負荷を抑えながら実現できる基盤を提供してまいります。

有限会社シモウサ・システムズ 取締役社長 山本明生

■ 本件に関するお問い合わせ先

有限会社シモウサ・システムズ

E-mail: info@shimousa.com

Web: https://www.shimousa.com