助太刀、福岡中央銀行との業務提携を開始　福岡県の建設業における人手不足課題を協力して解決目指す

株式会社 助太刀

国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、福岡中央銀行（本店所在地：福岡県福岡市）と業務提携し、福岡中央銀行と取引のある建設業のお客さまに対し、当社の建設業向けマッチングサービス「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」および建設業特化型の採用サービス「助太刀社員」を提供し、人手不足解消に貢献することを目指します。

■概要

建設業界では、恒常的な人手不足が深刻な課題となっており、特に中小の工事会社・工務店にとって協力会社の手配や社員として職人を採用することが大変難しくなっています。それに対し、当社は22万超の事業者が登録する工事会社・工務店向けマッチングサービス「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」※1、および建設業特化の求人サービス「助太刀社員」※2を通じて、多くの協力会社や腕の良い職人とのつながりを提供しております。

この度、当社は福岡中央銀行と、当社が提供する各種サービスを福岡中央銀行の取引先工事会社に紹介することを目的とする業務提携契約を締結いたしました。

福岡中央銀行では多くの建設関連事業者を顧客として有しており、この度の業務提携において、同行のお客さまへ当社サービスである「助太刀」および「助太刀社員」を紹介することにより、福岡県を中心とした地域建設業の人手不足解消と地域経済の発展に貢献してまいります。

※1「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」について：https://suke-dachi.jp/sukedachibusiness/

※2「助太刀社員」について：https://suke-dachi.jp/shain/

■今後について

今後も積極的に工事会社と取引を行うあらゆる機関との事業提携を進めていき、全国の工事会社の人手不足問題の改善を目指します。当社と提携し、お取引先など工事会社の事業支援にご関心のある方は以下お問い合わせ先までご連絡いただければ幸いです。

提携に関するお問い合わせ先：offline@suke-dachi.jp

助太刀パートナープログラム：https://suke-dachi.jp/partner/

■福岡中央銀行について

福岡中央銀行は、1951年の設立以来、福岡県内を主な営業基盤とし、地元の中小企業や地域の皆様に寄り添う地域密着型の金融機関です。2023年10月には「ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）」と経営統合を行い、同グループの一員となりました。長年培ってきた地域との深い結びつきを大切にしながら、FFGの広域なネットワークや高度な金融・情報サービスを活用することで、地域のお客さまの多様な課題解決にきめ細かく応え、地域経済の持続的な発展に貢献しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社福岡中央銀行

代表者：取締役頭取 高田 洋

所在地：福岡県福岡市中央区大名二丁目12番1号

設立：1951年6月

事業内容：銀行業

URL：https://www.fukuokachuo-bank.co.jp/

■株式会社助太刀について

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、職人と工事会社の新しい出会いが見つかるアプリ「助太刀」を運営しています。登録事業者数は22万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、発注側の工事会社と受注側の工事会社や職人をマッチングし、長期的な取引先と出会えるサービスの提供に尽力しています。

また、アプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトが送付できる「助太刀社員」や、現場を休まずオンデマンドで特別教育が受講できる「助太刀学院」など、人材確保・育成を支援する各種サービスを展開しています。

取引先探し・採用・教育と、建設業界の人材課題を幅広くサポートし、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に向けサービスの拡充を続けてまいります。

「助太刀」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/

「助太刀社員」サービスサイト：https://shain.suke-dachi.jp/

「助太刀学院」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/gakuin/



＜会社概要＞

社名：株式会社助太刀

代表者：代表取締役社長兼CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6丁目18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作及び運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社 助太刀

広報担当 長内

TEL：03-6258-0906

Email：pr@suke-dachi.jp