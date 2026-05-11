一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）およびHAJIMEアセットマネジメント株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：中原 英明、以下、HAJIMEアセットマネジメント）は、一建設が保有する賃貸戸建てを、HAJIMEアセットマネジメントが組成に参画し、サブアセットマネジメント業務を受託する私募ファンド「合同会社Casa」（以下、本ファンド）へ譲渡しました。

なお、HAJIMEアセットマネジメントにとって、本件は会社設立後初となるサブアセットマネジメント業務の受託およびサブAMとしての運用業務となります。

本ファンドは、一建設にて施工した分譲戸建てを賃貸事業に転用し運用中であったものを不動産信託受益権化し投資対象としております。対象物件は全てが1都3県に位置する戸建て住宅であり高度にリスク分散が図られていること、また木造であることから環境負荷の低減等にも貢献できることが特徴となっています。

＜私募ファンドの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103915/table/188_1_8f7425d7b9ecdc327a66aaf4e06dcb6f.jpg?v=202605111151 ]

HAJIMEアセットマネジメントは、一建設をはじめとする飯田グループ各社が保有する賃貸不動産の流動化に向け、今後も積極的にファンド組成に向けた活動を実施してまいります。また、将来的には私募リートの運用開始を目指し、必要な許認可の取得等の具体的な準備を進めてまいります。

HAJIMEアセットマネジメント株式会社の概要

社 名：HAJIMEアセットマネジメント株式会社

代表取締役：中原 英明

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：2025年7月1日

資本金：1億円

事業内容：アセットマネジメント業

会社ホームページ：https://hajime-am.co.jp

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/lease-back-plus/

本ファンドに関するお問い合わせ先

HAJIMEアセットマネジメント株式会社

投資企画部

TEL：03-5928-1777