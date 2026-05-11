トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：和田直希、長谷川政樹）は、2014年4月に佐渡＝新潟間の定期便が運休して以来、約12年ぶりの佐渡への旅客運航再開に向けて、2026年5月に慣熟飛行およびチャーター便運航を実施いたします。

本運航は一度限りのチャーター運航に留まらず、佐渡と本土を結ぶ新たな空の移動価値の創出に向けた第一歩として、再び佐渡が“空で訪れることのできる島”になることを目指した取組みとなります。

１．慣熟飛行の概要

⑴日 程：2026年5月19日（火）

予備日： 5月20日（水）

⑵時 間：新潟空港 出発時刻（予定） 11:00

佐渡空港 到着時刻（予定） 11:30

佐渡空港 出発時刻（予定） 14:00

※天候状況、その他の理由により中止・延期となる場合がございます。

※機体が佐渡空港に到着後、代表取締役長谷川政樹が報道関係者の取材に応じます。

※本慣熟飛行に伴う佐渡空港でのイベント等は実施いたしません。

２．チャーター便の概要

⑴日 程：2026年5月28日（木）

⑵時 間：神戸空港 出発時刻（予定） 10:00

佐渡空港 到着時刻（予定） 11:30

※乗客は旅行代理店担当者など関係者のみとなります。

※天候状況、その他の理由により中止・延期となる場合がございます。

※機体が佐渡空港に到着後、代表取締役長谷川政樹が報道関係者の取材に応じます。

※取材終了後には、機体撮影を目的とした機内見学を実施予定です。

３. 今後の予定

本運航を検証した上で、2026年秋には一般利用者向け旅行商品として佐渡チャーター商品の展開を予定しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

トキエア株式会社 マーケティング室 広報担当 pr@tokiac.com

取材・機内見学は事前申込制となります。詳細は広報担当までお問い合わせください。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役：和田 直希、長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/ (https://tokiair.com/)

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

公式SNSで最新情報、キャンペーン情報等も随時発信中

X（旧Twitter）：https://twitter.com/tokiair_pr (https://twitter.com/tokiair_pr)

Instagram：https://www.instagram.com/tokiair/ (https://www.instagram.com/tokiair/)

Facebook：https://www.facebook.com/tokiair/ (https://www.facebook.com/tokiair/)

LINE：https://lin.ee/4TNAjkt

TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/ (https://tokiair.official.ec/)

Discord：https://discord.gg/jdRsszPahM (https://discord.gg/jdRsszPahM)