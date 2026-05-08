「自給自足カレッジ」との共創、やる気スイッチグループのスタディツアーを開催。「クォーターファーマーと」いう新しい生き方を親子で体験。(三重・多気町『VISON』)

株式会社やる気スイッチグループ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/897_1_8aab2359e295af238b7e461185fc07c8.jpg?v=202605090951 ]「自給自足カレッジ」との共創、やる気スイッチグループのスタディツアー“クォーターファーマー”という新しい生き方を親子で体験。

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司、以下 やる気スイッチグループ）は、三重県多気町の商業施設「VISON」にて教室の外での「本物の体験」を通じて学びを深める教育旅行「スタディツアー(https://ysg-edu-travel.jp/)」を開催しました。

自給自足カレッジとの共創により実現した、「食」・「農」・「森」を学ぶ2日間

本ツアーは 「自給自足カレッジ(https://self-sufficient-life.jp/)」（三重県多気郡多気町、代表：小柴 正浩）との共創により、農業を身近に捉える「クォーターファーマー」の体験を通じて「食」・「農」・「森」の循環を学ぶプログラムです。やる気スイッチグループ独自の「問いかけ・振り返り」の手法を取り入れることで、自然の中での気づきを言語化し、子どもたちの主体性やコミュニケーション能力を向上。保護者からも、教室の枠を超えたお子さまの確かな成長を実感する声が多数寄せられました。

■自給自足カレッジとは

やる気スイッチグループならではの、体験を学びにつなげる教育設計

三重県多気町を拠点に活動する、今回のスタディツアーの共創パートナーです。「自給自足の術を学ぶ場所」として、農・種・発酵・森・住まい・エネルギーなど、暮らしに関わるテーマを座学と実習の両面から学ぶ場です。自然と共に生きる持続可能なライフスタイル、「自給自足」の術を伝えることを掲げ、自然の循環と向き合いながら生きるための知恵や技術、情報を学ぶコミュニティづくりを進めています。

また、自給自足カレッジでは、必要なものすべてを外部に依存するのではなく、暮らしの一部を自らの手でつくる力を育む考え方として、「クォーターファーマー」という生き方も提唱しています。これは、農業を専業にしなくても、週1～2日、労働時間の1/4を土に触れる時間に充てることで、完全な自給を目指すのではなく、暮らしの一部を自分の手でつくるという考え方です。



今回のスタディツアーでは、こうした自給自足カレッジの知見を土台にしながら、やる気スイッチグループが親子で学ぶための教育プログラムとして再設計しました。



■概要

農業を身近に捉える「クォーターファーマー」の体験を通じて「食」・「農」・「森」の循環を学ぶプログラム

・日程：2026年3月21日（土）～22日（日）

・場所：三重県多気町の商業施設「VISON」（三重県多気郡多気町ヴィソン672番1）

・内容：自給自足カレッジとの共創により、親子で「食」・「農」・「森」と暮らしのつながりを学ぶ体験型プログラムを実施。

特長１.自給自足カレッジとの共創により実現した、「食」・「農」・「森」を学ぶ2日間

「私たちの暮らしは、どう自然に支えられているのか？」をテーマに、自給自足カレッジと連携した親子体験プログラムを実施しました。

プログラムではまず、オーガニック農園での収穫や動物との触れ合いを通じて「食」・「農」の現場を体験。その後、日本屈指の歴史を持つ「速水林業(※)」の森へと舞台を移しました。森を歩き、自らの手で集めた素材でスワッグを作る体験は、子どもたちにとって食を支える源流である「森」を肌で感じる機会となりました。「食」・「農」・「森」、それぞれの現場を繋ぐことで暮らしを支える「命の循環」を学ぶ2日間となりました。

※速水林業：江戸時代の1790年から三重県紀北町で林業を営む林業事業者です。ヒノキを中心とした山林で、長年にわたり環境に配慮した森林経営に取り組んでおり、2000年には日本で初めてFSC認証を取得しています。

特長２. やる気スイッチグループならではの、体験を学びにつなげる教育設計

今回のプログラムでは、自給自足カレッジが掲げる、自然の循環と向き合いながら生きるという考え方を土台に、やる気スイッチグループならではの問いかけや振り返りを組み合わせました。

今回は独自のワークブックを用い、「考える・言葉にする・振り返る」プロセスを導入。子どもたちが土や木に触れて感じたことを整理し、自分の意見として発信する時間を大切にしました。さらにイングリッシュティーチャーが同行し、目にするものすべてを英語で表現する「生きた英語体験」も提供。こうした多角的なアプローチを経て、子どもたちは「食」・「農」・「森」が独立したものではなく、自分たちの暮らしと密接に繋がっているという大きな学びに到達しました。

■参加者の声

「農作業や森探索など、たくさん自然に触れることができて大変満足しております」

「やる気スイッチグループの教室に通い始めて1年、アウトプットの機会として利用させていただきましたが、英語面での子どもの成長を感じることができました」

「普段は友人と過ごす機会が少ない息子ですが、他のお子さまやスタッフの皆さまと打ち解け、積極的に参加する姿を見ることができ、大変嬉しく感じました。」

■共創パートナーの声 自給自足カレッジ 代表 小柴 正浩氏

「自給自足カレッジでは、農や森、食、暮らしを切り離さず、自然の循環の中で生きる知恵を学ぶ場づくりに取り組んでいます。

今回のスタディツアーでは、親子のみなさまが実際に土や森に触れながら、日々の暮らしが自然とつながっていることを体感いただくことができました。子どもたちが素直に驚き、問いを持ち、保護者の方も一緒に学びに参加されていた姿がとても印象に残っています。

やる気スイッチグループの問いかけや振り返りを大切にする教育設計が加わることで、自然体験がその場限りで終わらず、親子それぞれの学びとして深まっていく手応えを感じました。今回のような機会を通じて、暮らしと自然のつながりを考えるきっかけが広がっていくことを期待しています」



■スタディツアーとは

やる気スイッチグループが提供する「スタディツアー」には、従来の旅行商品とは一線を画す3つの大きな特長があります。

1. 学びを最大化する「教育設計型」プログラム

単なる現地体験に留まらず、事前学習から現地での体験、そして振り返りまでを一体で設計。子どもたちの興味・関心を深い探究心へと昇華させます。

2. 親子で成長を共有する「共創型」のスタイル

親子参加を基本とし、保護者も学びの当事者として参加します。現地での発見を親子で共有することで、帰宅後も家庭内での会話や継続的な学びが続く、独自の教育価値を提供します。

3. 成長を支える「教育ファシリテーター」の伴走

指導経験豊富なインストラクターや講師・トレーナーが同行。単なる引率ではなく、お子さまの興味関心をのばす適切な問いかけや挑戦を促すファシリテーターとして、体験を確かな「成長」へとつなげ、学びの質を担保します。

やる気スイッチグループは、2026年度に年間30本のスタディツアーを予定しております。教室という枠組みを越え、あらゆるご家庭に質の高いスタディツアーを提供することで、子どもたちの未来に貢献してまいります。今後の開催スケジュールやプログラムの詳細は、以下の公式サイトよりご確認ください。https://ysg-edu-travel.jp/

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/