ポケットサイズで17,100ルクスの圧倒的照度を実現するポータブルLEDライト「ZHIYUN FIVERAY M40 SE COMBO」

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ポケットサイズで17,100ルクスの圧倒的照度を実現するポータブルLEDライト「ZHIYUN FIVERAY M40 SE」の販売を、2026年5月15日より開始いたします。

価格はオープンですが、12,800円（税込）の販売価格を想定しています。

ZHIYUN FIVERAY M40 SE COMBO



詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/lighting/zhiyun/m40se.html

光効率が約5倍に向上したレンズ搭載、ポケットに収まる軽量250gのポータブルライティングパートナー

ZHIYUN FIVERAY M40 SE COMBO



ジンバル・撮影用LEDライティング機材の世界的メーカーであるZHIYUN（Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.）は、ポケットサイズながら高出力を誇るLEDライトの最新モデル「FIVERAY M40 SE」を発売いたします。



「FIVERAY M40 SE」は、重量わずか250gのコンパクトボディでありながら、最大17,100ルクスのピーク照度を達成したバイカラー対応のポケットライトです。

「Your New Portable Lighting Partner」として、いつでもどこでもシネマティックな撮影をサポートします。

特長

ランプビーズレンズによる光効率の向上

ランプビーズレンズによる光効率の向上

84個の各ランプビーズに独立したレンズを搭載し、従来機種よりも光効率が約5倍向上しました。被写体に対して、均一でソフトな光源による鮮やかな円形スポットライトを照射するため、鮮明で描くような画像が撮影できます。

携帯に適した軽量ライト

スマートフォンと同程度の軽さ

本体重量わずか250gで、スマートフォンと同程度の軽さです。コンパクトなボディは片手で簡単に操作でき、ポケットにもすっきり収まります。軽量で持ち運びやすく、いつでもどこでも素晴らしいショットが撮影できます。

ピーク照度は17,100ルクス

ピーク照度は17,100ルクス

高出力であらゆるシーンを明るく照らします。逆光や夜景など、複雑な照明条件にも容易に対応します。ピーク照度は17,100ルクスに達します（※0.5m、5500K、100%の明るさで測定）。

広範囲の色温度と正確な色再現

広範囲の色温度正確な色再現

2700Kから8500Kまで調整可能な色温度に対応し、CRI 約95、TLCI ≥ 97を実現しています。繊細な肌色も美しく再現し、様々な環境光条件にも対応する正確な色再現を実現します。

シンプルで直感的な操作

シンプルで直感的な操作

デュアルノブ設計により、色温度と明るさを個別に調整でき、正確な光コントロールが可能です。直感的な操作で、初心者でも簡単に使い始めることができます。

効率的な放熱と長持ちバッテリー(内蔵)

効率的な放熱と長持ちバッテリー(内蔵)

自社開発の電子式背圧冷却システムを搭載し、温度を抑え、低温を維持します。高性能18650バッテリーを2個搭載しており、日常的な軽い使用であれば最大180分、最大出力での動作時間は最長44分になります。充電しながらの連続使用も可能です。