じゃんぱら広島店 店舗リニューアルに伴う一時休業のお知らせ

株式会社じゃんぱら

株式会社じゃんぱら（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 直純）が運営する「じゃんぱら広島店」は、店舗リニューアル工事に伴い2026年5月31日（日）をもって一時休業いたします。

14年ぶりにフロアを一新！

現在のじゃんぱら広島店は2012年の移転オープン以来、14年もの間多くのお客様に支えられながら営業してまいりました。長年にわたりご愛顧いただいておりますこと、心より御礼申し上げます。

今回のリニューアルではフロア内装を一新し、よりフレッシュで開放的な売り場に。展示商品のボリュームも増加し、お客様に今まで以上にご満足いただけるような店舗を目指してまいります。

リニューアルオープンは6月下旬を予定しております。

休業中はお客様にご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

今後の営業スケジュール

現在のじゃんぱら広島店じゃんぱら広島店 店舗情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82671/table/50_1_ec6ff56754887be4d7e98789ef48b730.jpg?v=202605080151 ]

長期休業に伴い、最終営業日に先行して一部サービスの受付を終了いたします。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

休業中のサポートにつきまして

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82671/table/50_2_2f175584dc830b03e696266e2b923320.jpg?v=202605080151 ]

休業中のお買い物や各種サポート等につきましては、近隣にございます「じゃんぱら広島本通店」をご利用ください。

じゃんぱら広島本通店

住所：〒730-0035 広島県広島市中区本通7-31

営業時間：11:30～20:00

リニューアル記念企画準備中！

店舗情報詳細 :https://www.janpara.co.jp/shopinfo/shop/?shopcd=233

リニューアルオープンを記念して各種セール、キャンペーンを企画中です。お楽しみに！

じゃんぱらについてじゃんぱらロゴ

https://www.janpara.co.jp/

全国に17都道府県、58店舗（2026年5月現在）を展開中の「じゃんぱら」は、買取・販売を通じてお客様に「いつでも」「手軽に」「安心して」頼っていただける店舗を目指しております。

「じゃんぱら」はより多くのお客様にご利用いただくために買取・販売・サービスを強化し、業界をリードしてまいります。

じゃんぱら会員サービス(https://www.janpara.co.jp/contents/members/)

お持ちのデバイスを管理できる「持ち物リスト」や保証期間の延長、限定キャンペーン/クーポンの発行など、便利でお得な機能や特典を受けられる登録無料の会員サービスです。

分割買取(https://www.janpara.co.jp/contents/keitaisb/)

中古業界初！分割支払い中のモバイル通信端末でも買取可能な「分割買取サービス」（ビジネス特許取得・特許第4919197号）分割支払い中でも完済品と同等額で買取いたします。

おまかせ宅配買取(https://www.janpara.co.jp/contents/omakasekaitori/)

オンラインでの本人確認（eKYC）を採用、面倒なご来店や書類手続きの必要なく、ご自宅やコンビニ、宅配ロッカーなどから買取依頼品を発送できるオンライン買取サービスです。

じゃんぱらあんしん保証(https://www.janpara.co.jp/contents/anshinhosho/)

突然のアクシデントによる物損や水没故障に対応。中古スマートフォン、タブレット、パソコンをより安心してご利用いただくための追加保証サービスです。

コーティングサービス(https://www.janpara.co.jp/contents/coating/)

硬度10Hのガラス被膜でお使いのデバイスをキズや汚れから守ります。撥水・撥油効果のあるなめらかシリコン層で、指紋付着防止やや指滑りもスムーズに。

iPhone修理サービス(https://repair.janpara.co.jp/)

画面割れやバッテリーの消耗を解決し、安心してご利用いただけます。

じゃんぱらは総務省登録修理業者です。（電気通信事業法：T000018、電波法：R000018）

【他社商標に関する表示】

本プレスリリース内に記載されている会社名およびブランド、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

・iPhone、iPadおよびMacは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。