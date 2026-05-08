5月13日「カクテルの日」に向け、色彩と香味で魅せるジン提案。視覚的要素への関心高まる中、「エンプレス1908」3種を紹介。

株式会社イズミセ

酒類専門の通販店舗を50店舗以上展開する株式会社イズミセ（本社：京都市下京区、代表取締役：戸塚尚孝）は、5月13日の「カクテルの日」に合わせ、カナダ発のプレミアムジン「エンプレス1908」を用いたカクテル提案を発信いたします。近年、カクテルにおいては味わいに加え、色彩や演出といった視覚的な要素への関心も高まっており、同商品が持つ天然由来の色彩と香味を通じて、自宅で楽しむカクテル体験の広がりに対応いたします。

“自宅で楽しむ×見た目で魅せる”カクテル体験の広がり

自宅での飲酒機会の定着により、カクテルは自宅でも楽しまれる存在へと広がっています。近年は味わいに加え、色彩や盛り付けといった視覚的な要素への関心も高まっており、写真や動画で共有されるシーンも増加しています。

ホテルの紅茶文化と蒸溜技術が融合したカナダ発プレミアムジン

「エンプレス1908ジン」は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州のウォーターフロントに位置するヴィクトリア蒸溜所と、同州ヴィクトリアに1908年創業の歴史を持つ「ザ・フェアモント・エンプレス・ホテル」との共同開発により誕生したプレミアムジンです。

ヴィクトリア蒸溜所

2008年創業。地元産の水と厳選されたボタニカルを使用し、伝統的な銅製蒸留器によるクラフトスピリッツ造りを行っています。自然豊かなバンクーバー島の環境から着想を得た製品開発を特徴とし、数々の受賞歴を持つ蒸溜所として知られています。

ザ・フェアモント・エンプレス・ホテル

“カナダの城”とも称される歴史的ホテルであり、インナーハーバーを望む象徴的な存在です。創業以来続くアフタヌーンティーは観光資源としても広く知られ、紅茶文化を象徴する存在となっています。

商品名の“1908”は同ホテルの創業年に由来し、同ホテルのハウスブレンドティーにも使用されるボタニカルを取り入れている点が特長です。クラシックなジンの骨格をベースにしながら、色彩や香味に独自性を持たせ、カクテルでの使用を前提とした設計となっています。

ラインナップ

エンプレス 1908 インディゴ ジン

“色が変化する”体験型ジン

バタフライピー由来の天然色素により、鮮やかなインディゴブルーの色調を持つジンです。トニックウォーターや柑橘を加えることでピンクへと変化します。

この変化はアントシアニン色素の反応によるもので、視覚的な演出を楽しめます。ジュニパーを基調に、柑橘とスパイスが調和した味わいです。

・容量：750ml

・アルコール度数：42.5%

・原産国：カナダ

エンプレス 1908 エルダーフラワーローズ ジン

華やかな香りと色合いが広がるフローラルジン

ローズペタルやエルダーフラワー、ラベンダーなどを使用し、花の香りを中心に構成したジンです。天然由来のピンク色とともに、やわらかな甘みと上品な香りが広がります。

オレンジピールの果実味やスパイスのニュアンスも重なり、軽やかなカクテルに適しています。

・容量：750ml

・アルコール度数：43%

・原産国：カナダ

エンプレス 1908 キューカンバーレモン ジン

新緑のような清涼感がたっぷりと味わえるジン

キュウリやレモンピールを中心とした清涼感のある香味が特長のジンです。ブランドとして初の透明タイプとして展開されています。

キュウリの青々とした香りに、ジャスミンやスパイスのニュアンスが重なり、軽やかでクリーンな味わいです。

・容量：750ml

・アルコール度数：42.5%

・原産国：カナダ

色が変わる演出とボタニカルの香りが広げるカクテル体験

エンプレス1908は、天然由来の色彩とボタニカルの香りにより、視覚と味覚の双方から楽しめるジンです。

色の変化といった演出性に加え、フローラルや柑橘、スパイスの構成により、トニックやソーダでのシンプルな飲用からアレンジまで幅広く対応可能です。自宅でも再現しやすく、カクテルの楽しみ方を広げます。

カクテルレシピ提案

■ジントニック

【材料】

・エンプレス 1908 インディゴ ジン：45ml

・トニックウォーター：120ml

・ライム：1/6～1/8カット

【作り方】

グラスに氷をたっぷり入れ、ジンを注いで混ぜ、ジン自体を冷やします。ライムを軽く絞ってからグラスに入れます。冷えたトニックウォーターを氷に当てないように静かに注ぎ、マドラーで縦に1回だけ混ぜます。

■ネグローニ

【材料】

・エンプレス 1908 エルダーフラワーローズ ジン：30ml

・スイートベルモット：30ml

・カンパリ：30ml

・オレンジスライス（またはオレンジピール）：1枚

【作り方】

氷を入れたロックグラスに、全ての材料を注ぎます。全体がしっかり冷えるまでゆっくりとかき混ぜます。オレンジの皮をひねって香りを飛ばし、そのままグラスに入れます。

■ジンリッキー

【材料】

・エンプレス 1908 キューカンバーレモン ジン：45ml

・ライム：1/2個

・炭酸水：120ml

【作り方】

カットしたライムをグラスの中で潰します。氷とジンを入れ、炭酸水を注ぎます。軽く混ぜれば完成。

当店では今後も、季節や記念日に合わせたカクテル提案を継続し、自宅での飲用シーンの拡張を図ってまいります。

再現しやすいレシピや視覚的に楽しめるアレンジの提案を通じて、幅広い層に向けたカクテル体験の提供を強化してまいります。

【商品概要】

名称：エンプレス 1908 ジン 3種

容量：各750ml

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/gingin/c/0000000165/

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【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イズミセ担当：横田（ヨコタ）

TEL：075-255-6112

MAIL：gin-rakuten@likaman.co.jp / h-yokota@likaman.co.jp