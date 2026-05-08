【5/14開催】人事・採用担当者をターゲットとした「アポイントが取れるテレアポ設計と実践ノウハウ」完全公開 ｜無料セミナー開催

株式会社Cquick

AI駆動型インサイドセールス事業を展開する株式会社Cquick（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：荒井祥平、以下「Cquick」）は、2026年5月14日(木) 12:00より、難易度が高いとされる人事・採用領域のアプローチを攻略するオンラインセミナー「人事・採用担当者をターゲットとしたアポイントが取れるテレアポ設計と実践ノウハウ完全公開」を開催いたします。

お申し込みはこちら▶https://419kwy.share-na2.hsforms.com/20zcKn-4hRJ-mJAODbvCLBA

■ 登壇者

難易度が高いとされる「人事・採用担当者」へのアウトバウンドアプローチ。

本セミナーでは、その高い壁を突破し、確実に商談・受注へと繋げるためのテレアポ設計と実践ノウハウを余すところなくお伝えします。

「アポの取りやすさ」だけに依存しない正しいターゲット選定と訴求点の決定方法を軸に、現場ですぐに実践できる戦略を解説。

当日は、実際の成功・失敗事例に基づいたリアルな知見をお届けします。

後半にはQ&Aセッションもご用意しておりますので、ぜひ日頃の課題をご相談ください。

■ こんな企業様におすすめです

・すでにテレアポ代行を使っているが、成果に課題感がある

・これからテレアポ組織を立ち上げたい、または強化したい

・具体的な受付突破トークやリスト選定の「正解」が分からず困っている

■ 登壇者

株式会社エージェント

リモートソリューション事業部 リーダー 我妻 花音

株式会社Cquick

代表取締役社長 荒井 祥平

■ 開催概要

タイトル： 人事・採用担当者をターゲットとしたアポイントが取れるテレアポ設計と実践ノウハウ完全公開日時： 2026年5月14日(木) 12:00-13:00

形式： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

お申し込み方法： 以下のURLよりお申し込みください

https://419kwy.share-na2.hsforms.com/20zcKn-4hRJ-mJAODbvCLBA

■株式会社Cquick 会社概要

社名 ：株式会社Cquick

代表者 ：代表取締役 荒井祥平

設立 ：2021年8月

資本金 ：1,000,000円

所在地 ：神奈川県逗子市沼間3-22-24

事業内容：AI駆動型インサイドセールス事業を始めとする営業支援事業