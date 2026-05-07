株式会社FEIDIAS「AI×クリエイティブ」でアパレル産業が抱える構造的課題「衣料品廃棄ゼロ」の世界実現へ。AIモデルを活用した「Zero Waste Fashion」プロジェクトを本格始動

株式会社FEIDIASZERO WASTE FASHION with ONE BRAND ONE MODELビジョンの社会実装に向けて

FIEIDIASは、「AI×クリエイティブで社会課題を解決する」というビジョンを掲げ、テクノロジーと感性の融合による新たな価値創造に取り組んでまいりました。

現在、ファッション業界が直面している「大量生産・大量廃棄」という巨大な負債は、もはや一企業の努力だけでは解決できない構造的な課題です。年間9,200万トンの衣料廃棄 、そしてその約85%が一度も袖を通されることなく捨てられるという現実に対し、私たちは言葉だけでなく、「実効性のある解決策」を提示します。

今回発表する「Zero Waste Fashion with ONE BRAND ONE MODEL」は、このビジョンを本格的な実行フェーズへと移す重要な一歩です。AI技術を単なる効率化の道具ではなく、クリエイティブの可能性を広げながら「無駄」を根本から排除する「創造的な解決策」として実装しました。私たちは、アパレル産業を「作る前に見せる」という新たなスタンダードへ導き、持続可能な未来と企業の利益成長を両立させるパラダイムシフトを牽引してまいります。

プロジェクトの概要と戦略的意義

本プロジェクトは、各ブランドが独自のアイデンティティを反映した「ブランド専属AIモデル」を所有するサービス「ONE BRAND ONE MODEL（OBOM）」を基盤としています 。

１.物理的制約からの解放（サンプル極小化）: 1着のマスターサンプルから、AIが無限のバリエーションを生成します 。これにより、従来の「作っては捨てる」サンプル制作のサイクルを断ち切ります 。

２.データ駆動型の需要創造（在庫リスク最小化）: 実物を作る前にAIルックで市場の反応をダイレクトに確認し、予約販売を行うことで 、過剰在庫という経営リスクを排除します 。

３.顧客体験の深化による返品抑制（リターンゼロへの挑戦）: 体型や利用シーンに応じた高精度なバーチャル試着を提供し 、ECにおける最大の課題である「イメージ違い」を未然に防ぎます 。

今後のロードマップ：VITONICAによる変革の加速

FIEIDIASは、2026年6月(予定)に独自LLM基盤を構築した次世代ECプラットフォーム「VITONICA（ヴィトニカ）」のプロトタイプを公開いたします 。 個々のユーザーに最適化されたクリエイティブ体験を提供することで、業界目標である2030年までのCO2排出量削減 、そして「廃棄ゼロ」の実現へ向けた取り組みを加速させてまいります。

株式会社FEIDIASについて

会社名：株式会社FEIDIAS

代表者：代表取締役CEO 鹿野 智裕

所在地：東京都港区東麻布1-9-11 GROWTH BY IOQ 1302

設立：2022年

URL：https://feidias.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社FEIDIAS 広報担当

Email：press@feidias.jp