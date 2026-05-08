世界海底ケーブル市場、2032年に19220百万米ドル規模へと成長予測
海底ケーブルとは
海底ケーブルは、絶縁材料で被覆したケーブルを海底や河川底へ敷設し、光ファイバーを介して通信信号を伝送するインフラ設備である。現在の海底ケーブルシステムでは、大容量・低遅延通信を実現するため、波長多重伝送技術や高耐圧絶縁技術が採用されている。特に深海向け海底ケーブルでは、水圧・腐食・地震リスクに耐える高信頼性構造が求められ、敷設技術そのものが参入障壁となっている。
海底ケーブル市場は、AIデータセンター、クラウド通信、再生可能エネルギー連系需要の拡大を背景に急速な成長局面へ入っている。特に海底ケーブルは、国際インターネット通信の95%以上を支える基幹インフラとして再評価されており、生成AIによるトラフィック増加、ハイパースケールデータセンター投資、洋上風力送電案件の増加が市場拡大を強く後押ししている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348618/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348618/images/bodyimage2】
図. 海底ケーブルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「海底ケーブル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、海底ケーブルの世界市場は、2025年に6978百万米ドルと推定され、2026年には7970百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.8%で推移し、2032年には19220百万米ドルに拡大すると見込まれています。
地域分析：欧州主導で拡大する海底ケーブル投資
海底ケーブル市場では、欧州が最大市場として40%以上のシェアを占める。背景には、欧州域内データ流通政策や北海洋上風力プロジェクトの拡大がある。中国および北米も急成長市場として存在感を高めており、中国では国家主導のデジタルインフラ投資が継続している。
近6カ月では、東南アジア―中東―欧州を接続する新規海底ケーブル計画が複数公表され、グローバル通信ルートの分散化が進展している。
競争環境：主要メーカーによる海底ケーブル市場の寡占化
海底ケーブル市場の競争構造は比較的集中しており、Prysmian、Nexans、ZTT Group、ORIENT CABLEの上位4社で約40%を占める。加えて、Sumitomo Electric、Furukawa、NKT、Hengtong Groupなども高性能海底ケーブル分野で存在感を強めている。
特に欧州企業は超高圧送電用海底ケーブルで優位性を持つ一方、中国メーカーは価格競争力と大規模生産能力を武器にアジア・中東市場でシェアを拡大している。
製品動向：深海向け海底ケーブル需要が市場を牽引
製品別では、含浸紙絶縁ケーブル（Impregnated Paper Insulated Cable）が市場の85%以上を占める主力セグメントである。高い絶縁性能と長寿命特性により、長距離海底ケーブル案件で依然として採用比率が高い。
一方、油入ケーブル（Oil-filled Cable）は特殊用途向けとして一定需要を維持している。用途別では深海向け海底ケーブルが最大市場であり、大陸間通信や洋上エネルギー接続用途で需要が拡大している。
成長要因：AIインフラが海底ケーブル需要を押し上げる
海底ケーブル産業では、AIインフラ向け通信容量の急増が新たな成長ドライバーとなっている。生成AIサービスでは膨大なデータ転送が必要となるため、米国・欧州・アジアを結ぶ低遅延海底ケーブル需要が急増している。実際、主要クラウド事業者は近年、自社主導による専用海底ケーブル建設を加速しており、従来の通信キャリア主導モデルからの転換が進んでいる。
海底ケーブルは、絶縁材料で被覆したケーブルを海底や河川底へ敷設し、光ファイバーを介して通信信号を伝送するインフラ設備である。現在の海底ケーブルシステムでは、大容量・低遅延通信を実現するため、波長多重伝送技術や高耐圧絶縁技術が採用されている。特に深海向け海底ケーブルでは、水圧・腐食・地震リスクに耐える高信頼性構造が求められ、敷設技術そのものが参入障壁となっている。
海底ケーブル市場は、AIデータセンター、クラウド通信、再生可能エネルギー連系需要の拡大を背景に急速な成長局面へ入っている。特に海底ケーブルは、国際インターネット通信の95%以上を支える基幹インフラとして再評価されており、生成AIによるトラフィック増加、ハイパースケールデータセンター投資、洋上風力送電案件の増加が市場拡大を強く後押ししている。
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図. 海底ケーブルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「海底ケーブル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、海底ケーブルの世界市場は、2025年に6978百万米ドルと推定され、2026年には7970百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.8%で推移し、2032年には19220百万米ドルに拡大すると見込まれています。
地域分析：欧州主導で拡大する海底ケーブル投資
海底ケーブル市場では、欧州が最大市場として40%以上のシェアを占める。背景には、欧州域内データ流通政策や北海洋上風力プロジェクトの拡大がある。中国および北米も急成長市場として存在感を高めており、中国では国家主導のデジタルインフラ投資が継続している。
近6カ月では、東南アジア―中東―欧州を接続する新規海底ケーブル計画が複数公表され、グローバル通信ルートの分散化が進展している。
競争環境：主要メーカーによる海底ケーブル市場の寡占化
海底ケーブル市場の競争構造は比較的集中しており、Prysmian、Nexans、ZTT Group、ORIENT CABLEの上位4社で約40%を占める。加えて、Sumitomo Electric、Furukawa、NKT、Hengtong Groupなども高性能海底ケーブル分野で存在感を強めている。
特に欧州企業は超高圧送電用海底ケーブルで優位性を持つ一方、中国メーカーは価格競争力と大規模生産能力を武器にアジア・中東市場でシェアを拡大している。
製品動向：深海向け海底ケーブル需要が市場を牽引
製品別では、含浸紙絶縁ケーブル（Impregnated Paper Insulated Cable）が市場の85%以上を占める主力セグメントである。高い絶縁性能と長寿命特性により、長距離海底ケーブル案件で依然として採用比率が高い。
一方、油入ケーブル（Oil-filled Cable）は特殊用途向けとして一定需要を維持している。用途別では深海向け海底ケーブルが最大市場であり、大陸間通信や洋上エネルギー接続用途で需要が拡大している。
成長要因：AIインフラが海底ケーブル需要を押し上げる
海底ケーブル産業では、AIインフラ向け通信容量の急増が新たな成長ドライバーとなっている。生成AIサービスでは膨大なデータ転送が必要となるため、米国・欧州・アジアを結ぶ低遅延海底ケーブル需要が急増している。実際、主要クラウド事業者は近年、自社主導による専用海底ケーブル建設を加速しており、従来の通信キャリア主導モデルからの転換が進んでいる。