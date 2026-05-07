一般社団法人千葉県私立中学高等学校協会(会長：川並 芳純)は、千葉県内の私立中学25校が一堂に会する「2026千葉私立中学進学フェア」を2026年5月31日(日)に千葉工業大学 津田沼キャンパスにて開催いたします。





2026千葉私立中学進学フェア





■開催概要

[主催]

一般社団法人千葉県私立中学高等学校協会





[開催日時]

2026年5月31日(日) 9：00～16:30(予約不要・入退場自由)





[会場]

千葉工業大学 津田沼キャンパス 2号館・6号館





[アクセス]

「東京駅」から「津田沼駅」までJR総武線快速で27分

「秋葉原駅」から「津田沼駅」までJR総武線で34分

JR総武線「津田沼駅」南口駅前

京成松戸線「新津田沼駅」徒歩3分





[参加校数]

25校









●女子校

国府台女子学院中学部

和洋国府台女子中学校









●共学校

市川中学校

暁星国際中学校

光英VERITAS中学校

三育学院中等教育学校

志学館中等部

芝浦工業大学柏中学校

渋谷教育学園幕張中学校

秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校

翔凜中学校

昭和学院中学校

昭和学院秀英中学校

西武台千葉中学校

専修大学松戸中学校

千葉日本大学第一中学校

千葉明徳中学校

東海大学付属浦安高等学校中等部

東邦大学付属東邦中学校

成田高等学校付属中学校

二松学舎大学附属柏中学校

日出学園中学校

八千代松陰中学校

流通経済大学付属柏中学校

麗澤中学校





[申込方法]

事前申込不要





[参加費]

無料





[ホームページ]

https://chibashigaku.jp/hs/event/j-fair/





[お問い合わせ]

一般社団法人千葉県私立中学高等学校協会

〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町18番地10 千葉第一生命ビルディング8階

TEL：043-241-7382

FAX：043-248-4021









■「2026千葉私立中学進学フェア」とは

千葉県内25の中学校が一堂に会する、中学受験情報が集まるイベントです。各校の学校説明や個別相談を通して入試制度や特色について詳しく知ることができます。同時に、部活動発表や大手塾の講演会なども行われ、親子で楽しみながら中学受験について学ぶことができます。









■こんな方におすすめ

・千葉県内私立中学受験を考えている方

・複数の学校をまとめて見学したい方

・各校の入試制度や特色について知りたい方

・部活動や学校行事について知りたい方

・中学受験について不安や疑問がある方









■充実のイベント内容

個別相談 ：各校の入試担当者が、受験のことや学校生活のことなど、

個別にご相談にお答えします。

学校説明 ：各校の教育理念や特色、入試情報などをわかりやすく説明します。

部活動発表：一部の学校は、部員たちによるステージ発表を行います。

講演会 ：大手塾(市進学院・SAPIX)による

中学受験に関する講演会を実施します。









■事前予約不要で参加可能

「2026千葉私立中学進学フェア」は、事前予約なしでどなたでも参加いただけます。ご家族そろっての参加も可能です。









■最新情報はホームページにて

https://chibashigaku.jp/hs/event/j-fair/









【主催者コメント】

「2026千葉私立中学進学フェア」は、千葉県内の中学受験情報を一度に知ることができる、年に一度のビッグイベントです。千葉県内の私立中学校25校が一堂に参加し、さらに充実した内容でお届けします。中学受験を控えるご家族の皆様、ぜひこの機会にご来場ください。